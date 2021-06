Thomas Müller, con molestias, duda de Alemania ante Hungría

HEZOGENAURACH, ALEMANIA.- El delantero alemán Thomas Müller sufre molestias en una rodilla y no se entrenó este lunes, pero la Mannschaft no confirmó la información del diario Bild, que publicó que no podría jugar el miércoles ante Hungría.



Müller sufre una lesión en la cápsula articular de una rodilla. "A la hora en la que les hablo, no se ha tomado ninguna decisión sobre su participación en el partido del miércoles", declaró el portavoz de la Mannschaft Jens Grittner.



El delantero del Bayern Múnich se lesionó en los últimos minutos del partido contra Portugal, ganado por 4-2 el sábado.







Además Mats Hummels e Ilkay Gündogan se quedaron en el hotel y no entrenaron este lunes, tras ser sustituidos el sábado; el primero por problemas en un tendón rotuliano y el segundo con un golpe en la pantorilla. La selección alemana no ha señalado si tienen opciones de jugar contra Hungría.



Sí se entrenaron, aunque de manera individual, Lukas Klostermann (muslo) y Toni Kroos (cansancio).



Alemania recibe el miércoles a Hungría en Múnich en la última jornada del grupo F, en el que todas las opciones están abiertas. Ambos equipos necesitan ganar para guardar todas sus opciones de clasificación.