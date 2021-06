Venezuela empata 2-2 ante Ecuador en la Copa América

RÍO DE JANEIRO.- Con tantos de Edson Castillo y Ronald Hernández, una Venezuela que no se rinde alcanzó dos veces en el marcador para conseguir el domingo otro empate con sabor a triunfo en la Copa América, esta vez por 2-2 ante Ecuador.



La Tri se adelantó en un par de ocasiones, con tantos de Ayrton Preciado a los 39 minutos y de Gonzalo Plata a los 71. La Vinotinto igualó gracias a los goles de Castillo a los 51 y Hernández en los descuentos.



Venezuela, que en la antesala del torneo perdió a ocho jugadores por el coronavirus, debió convocar de emergencia a 15, poco probados en la selección. Goleada 3-0 en el partido inaugural por Brasil, la escuadra del portugués José Peseiro le arrancó después un empate sin goles a Colombia, gracias a una soberbia actuación de su arquero Wuilker Faríñez.



Ahora, cuando parecía condenada a la derrota, sumó otro punto que le permite totalizar dos en el Grupo B, donde Brasil es líder, ya clasificado con seis y con descanso en la fecha.



“Podemos soñar, claro... Por eso estamos compitiendo. No tengo palabras para decir la admiración que tengo por estos muchachos”, recalcó Peseiro en la videoconferencia posterior al encuentro. “Están mostrando una capacidad de sacrificio, de ganas de pelear... que a mí me ilusiona”.



Colombia, que tiene cuatro, se enfrentaba más tarde a Perú, que no ha sumado.



Ecuador se quedó con una unidad, magra cosecha tras un par de encuentros en los que pareció merecer más.



Ante Colombia, un descuido defensivo en una estupenda jugada de pizarrón le costó la derrota. Frente a los venezolanos, volvieron las desatenciones atrás.



Preciado aprovechó un desorden defensivo en el primer tiempo para poner adelante a la Tri, tras un tiro libre y una serie de cabezazos y rebotes dentro del área. Robert Arboleda chocó con Faríñez y el balón quedó a merced del atacante de Santos Laguna de México.



Castillo empató a los 51, gracias a un certero centro de José Martínez desde la derecha. El juvenil llegó sin que nadie lo marcara y remató potente de cabeza.











Gonzalo Plata devolvió la ventaja a Ecuador tras escaparse desde su propia mitad del campo, en un contragolpe, tras un saque de esquina de Venezuela. Llegó ante Faríñez, quien detuvo su primer tiro. Christian Noboa erró un segundo disparo pero el balón llegó nuevamente al delantero del Sporting de Lisboa, quien marcó con facilidad.



Cuando el equipo dirigido por el argentino Gustavo Alfaro saboreaba ya el aparente triunfo, Castillo envió un balón larguísimo desde la mitad del campo. Desatendido por la zaga ecuatoriana, Hernández quedó solo frente al arquero Pedro Ortiz y anotó con un cabezazo.



Faríñez volvió a lucir con Venezuela en varias intervenciones, incluida una en el último suspiro, para evitar un tanto de Leonardo Campana.