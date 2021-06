Los suplentes de Italia doblegan 1-0 a Gales y alargan racha

ROMA.- Roberto Mancini lleva semanas insistiendo que los 26 integrantes de su plantel son titulares. Y después de vencer el domingo 1-0 a Gales, pese a realizar ocho modificaciones en el once titular en el Campeonato Europeo, llevarle la contraria no sería prudente.



“Es importante que la identidad del equipo siga siendo la misma, que el cambio de tres o cuatro jugadores no marque ningún tipo de diferencia. Todos se saben el libreto y el producto final no cambia", dijo Mancini.



“Todos han demostrado que hoy que son titulares", añadió el técnico.



La victoria extendió a 30 la racha de partidos sin perder de los Azzurri, igualando un récord de la selección.



Matteo Pessina puso en ventaja a Italia en el primer tiempo al redireccionar un tiro libre de Marco Verratti en una jugada de manual.



Gales acabó en inferioridad numérica por la expulsión de su zaguero Ethan Ampadu, con una cuestionable roja directa, por un pisotón a Federico Bernardeschi cuando habían transcurrido 10 minutos en la segunda parte.



Italia, que ganó por 3-0 sus primeros dos partidos, cerró el Grupo A con el ideal de nueve puntos. Pese a la derrota, Gales logró clasificarse a octavos de final al quedar en el segundo lugar con cuatro unidades.



“Nuestra consigna hoy era clasificarnos", dijo el zaguero galés Neco Williams. “En el vestuario lo vemos como una victoria”.



Suiza acabó en el tercer sitio de la llave, también con cuatro puntos, tras vencer 3-1 a Turquía en Bakú, Azerbaiyán.



En busca de su segundo título en una Euro, Italia se las verá contra el segundo del Grupo C en el estadio Wembley de Londres el próximo sábado. Gales irá contra el segundo del Grupo B en Ámsterdam.



El triunfo fue el 11mo partido seguido de Italia sin encajar goles.



Los Azzurri encadenaron 30 partidos consecutivos sin perder con el mítico técnico Vittorio Pozzo entre 1935-39, con el equipo que ganó su segunda Copa del Mundo.



Ha sido un vuelco notable para esta versión de Italia, luego que no pudo clasificarse al Mundial de 2018.



“Pozzo también ganó muchísimos trofeos importantes, así que estamos muy lejos de ese nivel", dijo Mancini. “Todo el que logre avanzar a los octavos tiene la calidad para ganar la Euro”.



En una noche cálida y húmeda en el Estadio Olímpico, Italia impuso su voluntad desde el inicio. Andrea Belotti y Federico Chiesa estuvieron cerca del gol antes que Pessina finalmente abrió la cuenta.



Verratti provocó la falta para el tiro libre desde la derecha y colocó el balón bajo que Pessina tocó al segundo palo de espaldas al arco.



Pessina, quien juega en el Atalanta, fue citado de último momento por la lesión de Stefano Sensi.



“Salvo quizás meter más goles, no pudo ser mejor”, dijo Mancini. “No fue un paseo. Hacía mucho calor y el trámite fue muy ríspido. Los chicos han hecho un magnífico trabajo”.