Macedonia del Norte pide sanción a austriaco Arnautović

BUCAREST, RUMANIA.- La federación de fútbol de Macedonia del Norte pidió formalmente a la UEFA que el delantero austriaco Marko Arnautović sea sancionado por un arrebato nacionalista tras anotar un gol en el Campeonato Europeo.



Los macedonios aseguran que el gusto fue dirigido a Ezgjan Alioski, un lateral de origen albano. El padre de Arnautović es serbio y su madre es austriaca.



“Siempre estamos en contra del nacionalismo, la discriminación y todas las demás formas de insultos y arrebatos que no son parte del espíritu del fútbol y los valores que todos representamos juntos”, señaló la federación. “Siempre saldremos a defender los intereses y dignidad de la selección macedonia sea donde sea”.



La UEFA anunció el martes que designó a un investigador de disciplina para determinar si se quebrantaron las reglas. El código disciplinario de la UEFA establece una suspensión mínima de 10 partidos para incidentes de insultos racistas o étnicos.



Arnautović fue el autor del gol que selló la victoria 3-1 de Austria ante Macedonia del Norte el domingo en el Estadio Nacional de Bucarest.



Escribió en una historia de Instagram que estaba arrepentido por lo ocurrido y reconoció que se dio “intercambio acalorado en medio de las emociones del partido, por lo cual quiero disculpar, en especial con mis amigos de Macedonia del Norte y Albania”.



“Quisiera dejar algo bien claro: ¡NO SOY UN RACISTA!”, escribió Arnautović. “Tengo amigos de todos los países y respaldo la diversidad”.



La minoría albana conforma un cuarto de la población de 2,1 millones en Macedonia del Norte.



Las tensiones entre los macedonios del norte y la población de origen albano en el pequeño balcánico estallaron en 2001 cuando los albanos tomaron las armas y se enfrentaron con las fuerzas gubernamentales, reclamando más derechos.



El conflicto culminó al cabo de siete meses con un acuerdo que otorgó más derechos a los albanos.



Los partidos políticos con albanos han formado de cada gobierno en el país desde que declaró su independencia de la ex Yugoslavia en 1991.



Serbia y los albanos también entraron en conflicto en Kosovo, una ex provincia serbia que se declaró independiente en 2008.



La mayoría de la población en Kosovo es albana, y Serbia nunca ha reconocido la independencia del país.



Albania, Kosovo y Serbia comparte frontera con Macedonia del Norte.