Buffon seguirá en activo, con un posible regreso al Parma  

ROMA, ITALIA.- Gianluigi Buffon descartó este lunes toda idea de retirada después de su salida de la Juventus de Turín, dándose unos días para reflexionar sobre su futuro, que, según varios medios italianos, debería llevarlo a su club de origen, el Parma, en la Serie B.



"No tengo aún respuesta, estoy llevando a cabo reflexiones importantes, que, al final, me llevarán al extranjero, para disputar la Liga de Campeones como titular, o a Italia", respondió el legendario arquero italiano de 43 años a la televisión Mediaset, con ocasión de la inauguración de su academia de arqueros.



"En todo caso, será algo de lo que no me arrepentiré", aseguró.



Una cosa es segura, afirmó: no se retirará ni será suplente en un club, como lo hacía en esta temporada en la Juventus.



Según varios medios, entre ellos la Gazzetta dello Sport o el Corriere della Sera, la opción más probable es un regreso a Parma, descendido a la Serie B, con una plaza de titular y el brazalete de capitán.



Fue en Parma, en 1995, donde Buffon debutó en la Serie A, con 17 años. Con el club conquistó la Copa de la UEFA y la Copa de Italia en 1999 antes de unirse en 2001 a la Juventus, donde desarrolló casi toda su carrera, con excepción de un paso por el París SG durante una temporada (2018-19). Con 657 partidos, tiene el récord de número de encuentros jugados en la Serie A.