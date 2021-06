Cristiano Ronaldo, Mbappé, De Bruyne, Müller, Kane, cinco estrellas a seguir en la Eurocopa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con unas selecciones de Italia y España muy renovadas, aparecen los nombres de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne, Thomas Müller o Harry Kane como grandes estrellas de la Eurocopa, al término de una temporada complicada debido a la pandemia del coronavirus.

Cristiano Ronaldo, el campeón

Cristiano Ronaldo espera con impaciencia el primer partido de Portugal, contra Hungría, el 15 de junio en Budapest.



Al término de una temporada 2020-2021 decepcionante con la Juventus, "CR7" quiere poner las cosas en su sitio y hacer acallar las voces que hablan de su declive.



A sus 36 años, es cierto que terminó como máximo goleador de la Serie A con 29 tantos, pero la Juventus concluyó en una decepcionante cuarta plaza en el campeonato, tras caer en octavos de final de la Liga de Campeones.



Y su clasificación para la Champions fue lograda en el último partido de la Serie A, sin Cristiano Ronaldo, sentado en el banco de suplentes.



El quintuple Balón de Oro no está cuestionado en cambio con su selección, aunque Portugal conquistó el título europeo en 2016 sin él, al dejar el terreno lesionado en el minuto 25 en el partido decisivo frente a Francia (1-0 tras prolongación).

Kylian Mbappé, el insaciable

A sus 22 años, Kylian Mbappé tuvo su temporada más prolífica con el PSG, con 41 tantos entre todas las competiciones, 27 de ellos en L1, llevándose los títulos de máximo goleador y mejor jugador del campeonato.



Si el planeta fútbol lo descubrió durante el Mundial-2018 en Rusia, ganado por los Bleus, ahora se le podrá ver asociado por primera vez en ataque con Karim Benzema, en un triángulo peligroso que completa Antoine Griezmann.



Si gana el título, Mbappé finalista de Champions 2020 y semifinalista en 2021, podría aspirar al Balón de Oro, así como a un nuevo suculento contrato con el París SG u otro gran club europeo, como el Real Madrid.

Kevin De Bruyne, el revanchista

Desafortunado estos últimos años en la escena internacional, Kevin De Bruyne querrá una revancha.



En 2018, con Bélgica, conoció una eliminación, inmerecida, según once millones de belgas, en semifinales del Mundial ruso frente a Francia (1-0). El sábado, dejó escapar una Champions que parecía prometida al Manchester City, y que ganó el Chelsea (1-0).



A sus 29 años, De Bruyne tal vez no tenga muchas ocasiones más de cubrirse de laureles junto a la generación dorada del fútbol belga, comenzando por esta Eurocopa y siguiendo con el próximo Mundial en 2022 en Catar.



Los Diablos Rojos, a diferencia de los otros favoritos, Francia, Inglaterra y Portugal, tendrán a priori un debut cómodo contra Dinamarca, Finlandia y Rusia.



Eso podría permitir administrar el inicio de De Bruyne en la competición tras una dura temporada con muchas lesiones, las últimas en un ojo y en la nariz en la final de la Liga de Campeones, contra Chelsea.

Thomas Müller, el que regresa

Durante mucho tiempo creyó que iba a seguir esta Eurocopa como espectador. Tras caer en desgracia a ojos del seleccionador, Joachim Low, después de la decepción alemana en el Mundial-2018, Müller se reencontró in extremis con un lugar en la Nationalmannschaft tras dos años de ausencia.



Löw no podía permitirse el lujo de dejar fuera a su centrocampista ofensivo, con su experiencia en las grandes citas y su temible eficacia (38 goles en 100 partidos internacionales).



A sus 31 años, el campeón del mundo de 2014 sigue siendo insustituible en el Bayern Múnich. Los bávaros, campeones de Europa en 2020, es cierto que fueron eliminados en cuartos de final de la Liga de Campeones, pero conquistaron su noveno título consecutivo de campeón de Alemania gracias en parte a los 11 goles y 18 asistencias de Müller.

Harry Kane, el impaciente

Harry Kane no puede perder más tiempo. En club como en selección. A sus 27 años, su palmarés es famélico con una segunda plaza en la Premier (2017) y una final de Champions (2019).



No puede sorprender que el delantero quiera dejar el Tottenham, su club desde 2004, cuando los Spurs terminaron sextos del Campeonato de Inglaterra y no jugarán la Champions la próxima temporada.



A Kane, máximo goleador del Mundial-2018 y del último campeonato de Inglaterra, no le faltan pretendientes, pero podría subir su cotización guiando a la selección inglesa al título en Wembley el 11 de julio, 55 años después de que su selección ganara el Mundial-1966 en casa.