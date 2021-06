Enzo Zidane, el hijo de 'Zizou', ficha por el Rodez, de la Ligue 2

TOULOUSE, FRANCIA.- Enzo Zidane, el mayor de los cuatro hijos de Zinedine Zidane, se comprometió con el club de la Ligue 2 francesa Rodez por un año, anunció el club galo este miércoles en su página de internet.



De 26 años, Enzo Zidane se formó en la cantera del Real Madrid, donde firmó un contrato profesional en 2013.



Desde sus inicios con el filial blanco, en 2014, el centrocampista ha pasado por varios clubes sin llegar ha afianzarse; el Alavés, en 2ª división, el FC Lausana suizo, el Alves, de la segunda división portuguesa, y el Almería, de la 2ª española.







Le RAF a le privilège de vous annoncer l'arrivée de ???? ?????? sous les couleurs Sang & Or ?



Âgé de 26 ans, il a principalement évolué en première et deuxième division espagnole ??



Bienvenue Enzo ❤️?



Plus d'infos ➡️ https://t.co/uXjMRjz3E3 pic.twitter.com/4c0GyPAEgX