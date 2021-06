Un improductivo Uruguay empata en casa de Venezuela

CARACAS, VENEZUELA.- Uruguay estiró a tres partidos su sequía goleadora y se tuvo que conformar el martes con un empate 0-0 ante una Venezuela que por momentos fue más que su rival por las eliminatorias sudamericanas a la Copa Mundial de Qatar.



Pese a que apenas ha sumado dos puntos en sus últimos tres partidos, la Celeste quedó en el cuarto puesto, el último que otorga clasificación directa. Después de seis partidos, acumulan ocho puntos y aventajan al quinto Colombia — también con ocho — por una mejor diferencia de goles.



El equipo venezolano mostró frescura en el ataque, particularmente en el primer tiempo.



Uruguay, en cambio, lució flojo y sin ritmo, al punto que el único disparo al arco por parte de los visitantes en la primera mitad fue obra de Luis Suárez a los 11 minutos.



Desde que Óscar Tabárez es su técnico, la Celeste atraviesa su peor cuenta goleadora: 287 minutos seguidos sin convertir, dejando atrás un intervalo de 274 durante el proceso hacia Sudáfrica 2010.



Suárez, flamante campeón de La Liga española con el Atlético de Madrid, se ha ido en blanco en sus últimos tres compromisos con Uruguay. Sus cuatro goles en las tres primeras fechas de las eliminatorias fueron materializados desde el punto penal.



Con Edinson Cavani, su otro goleador de fuste, cumpliendo una segunda fecha de suspensión, Uruguay fue un conjunto insulso. No fue hasta los ingresos de Nicolás De la Cruz y Matías Viña en la segunda parte cuando generó algo más de peligro.



“Me preocupa no conseguir los resultados que son los que nos puede llevar a la clasificación", dijo Tabárez.



Sobre el trámite, el “Maestro” comentó que su equipo cedió el control en el mediocampo en el primer tiempo.



"Mejoramos un poco (en el segundo tiempo). Llevamos un poco más de juego al campo rival, pero no generamos un ataque claro en un partido que la falta de espacio fue determinante, fue muy trabado”, añadió Tabárez.



Venezuela logró sacudir las redes, pero el tanto fue anulado.



Josef Martínez, quien retornó a la selección Vinotinto tras su alejamiento por desavenencias con el anterior técnico, vio invalidado su gol a los 17 minutos después de una consulta con el videoarbitraje (VAR).



El balón tocó los brazos de Martínez, quien controló un pase de espaldas al arco, giró y remató de zurda entre dos defensores.



Venezuela, el único país sudamericano que nunca se ha clasificado a un Mundial de mayores, ahora tiene cuatro puntos de 18 posibles. Los venezolanos venían de sucumbir 3-1 ante Bolivia en la altura de La Paz.



Siguen en el penúltimo puesto de la eliminatoria, superando por diferencia de goles a Perú, que a primera hora venció de visita 2-1 a Ecuador.



“Nos vamos enojados” por el resultado y “contentos por el partido que hicimos”, dijo el zaguero Nahuel Ferraresi, jugador del Moreirense de Portugal que debutó con la selección.



José Peseiro, el técnico portugués de Venezuela, se mostró complacido por la reacción del equipo tras la derrota en Bolivia.



Según Peseiro, alabó que “la presión que hicimos” rindió frutos al neutralizar a jugadores de la talla de Suárez, entre otros.



Ahora, los equipos se abocarán desde el fin de semana en la Copa América que debe disputarse en Brasil. Las eliminatorias proseguirán en septiembre.