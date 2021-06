EEUU enfrenta a Costa Rica en amistoso tras festejo de la Liga de Naciones

LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS.- Apenas tres días después de su vibrante triunfo en la Liga de Naciones de Concacaf, la selección de fútbol de Estados Unidos enfrentará el miércoles a la de Costa Rica en Sandy (Utah) en un amistoso de preparación de la Copa Oro.



La escuadra estadounidense se impuso el domingo 3-2 ante México en una final de tintes épicos que tuvo implicaciones más allá de que les convirtiera en los primeros campeones de la Liga de Naciones.



Desde 2007, el equipo de las barras y estrellas no doblegaba en una final de Concacaf a su vecino e histórico dominador de la zona, y lo hizo con un prometedor equipo en el que están depositadas muchas esperanzas.



"Para este grupo es un título muy importante", recalcó el seleccionador Gregg Berhalter. "Somos un equipo joven y tenemos que aprender como ganar".



El joven pero experimentado Christian Pulisic, delantero del Chelsea, anotó de penal el 3-2 definitivo en una delirante prórroga que se jugó en territorio estadounidense, el Empower Field de Denver (Colorado), pero ante una abrumadora mayoría de aficionados mexicanos.











El arquero suplente Ethan Horvath, que había entrado por el lesionado Zach Steffen, atajó un penal a México en el 120+4 en un ambiente de alta tensión en las gradas, de donde llovieron numerosos objetos y saltaron espectadores al césped.



"Estos partidos son muy difíciles. Para nosotros se trataba de tener un plan de juego y ejecutarlo, pero también se trata de la lucha y el espíritu", recalcó Berhalter.



Con su primer trofeo con la selección en el bolsillo, los jóvenes referentes del equipo como Sergiño Dest (FC Barcelona), Weston McKennie (Juventus) y Gio Reyna (Borussia Dortmund) se enfocan ahora en la preparación de la Copa Oro, que arranca el 10 de julio en una decena de estadios de Estados Unidos.



Se espera que el seleccionador ofrezca descanso el miércoles a algunos de sus jugadores clave, que acaban de terminar sus ligas en Europa, y podría incorporar a otros futbolistas como Daryl Dike (Barnsley) y Bryan Reynolds (Roma).

Ensayo para las eliminatorias a Catar

Para Costa Rica, el choque será una oportunidad para engrasar al equipo de cara a la Copa Oro y, sobre todo, a las eliminatorias para el Mundial de Catar-2022 que arrancan en septiembre.



La fecha de este amistoso fue acordada precisamente como ensayo para los apretados calendarios de las siguientes fechas FIFA, en los que se programaron hasta tres partidos de eliminatorias mundialistas.



Costa Rica se marchó de Denver con un gusto amargo tras concluir en el cuarto lugar de la Liga de Naciones pese a que no fue derrotada en el tiempo reglamentario (1-1 ante México en semifinales y 2-2 frente a Honduras por el tercer puesto).



Las tandas de penales dieron la espalda en ambos juegos a la escuadra tica, que no pudo contar con su gran figura, el arquero Keylor Navas (Paris Saint-Germain).



Se desconoce si Navas estará listo para la Copa Oro si bien su sustituto, Leonel Moreira (Alajuelense), no desentonó en el torneo de Denver.



En el balance entre ambas selecciones, Estados Unidos ha ganado 17 partidos ante Costa Rica, perdido 16 y empatado cinco.



El juego arrancará el miércoles en el Río Tinto Stadium de Sandy (Utah).

Posibles alineaciones:

Estados Unidos: Ethan Horvath - Reggie Cannon, John Brooks, Mark McKenzie, Antonee Robinson - Tim Ream, Jackson Yueill, Kellyn Acosta, Sebastian Lletget - Brenden Aaronson y Jordan Siebatcheu. DT: Gregg Berhalter.



Costa Rica: Leonel Moreira - Keysher Fuller, Óscar Duarte, Francisco Calvo, Joseph Mora - Yeltsin Tejada, Celso Borges, Bryan Ruiz, Randall Leal - Joel Campbell y Johan Venegas. DT: Ronald González