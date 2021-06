Chile quiere ratificar repunte al recibir a Bolivia en las eliminatorias sudamericanas

SANTIAGO DE CHILE, CHILE.- Alentado por un 1-1 empate como visitante frente a Argentina, Chile recibe el martes a Bolivia en su campaña por volver a participar en la Copa Mundial de Qatar 2022.



Bolivia llega claramente en una incómoda posición, pero también con un buen resultado en su último partido, un sólido triunfo 3-1 en casa sobre Venezuela.



VEA: Estados Unidos se corona campeón de la primera Nations League tras vencer a México



Un empate en el feudo de Argentina fue un buen resultado para Chile al poner en marcha un nuevo ciclo bajo el técnico Martín Lasarte.



“El empate ante Argentina es bueno si lo ratificamos con una victoria ante Bolivia”, dijo Lasarte, quien tomó las riendas tras la salida del colombiano Reinaldo Rueda.



Se espera que el entrenador uruguayo presente el mismo equipo que conquistó un punto en Argentina. Muy posiblemente no podrá contar con el mediocampista Arturo Vidal, quien se recuperó del contagio de covid-19.



“Estamos hablando de un tema de salud y eso debe ser referenciado", dijo Lasarte. “Por un tema reglamentario no estaría en condiciones, al menos eso tenemos entendido hasta hoy. No sé si habrá algún cambio y al menos hasta hoy esa es la situación”.



Chile marcha séptimo en las clasificatorias hacia Qatar 2022 con cinco puntos. Bolivia suma cuatro unidades. Brasil se ha despegado en la cima con el ideal de 15.



Un cambio que podría considerar Lasarte es en el centro de la defensa, donde Guillermo Maripán fue considerado un punto bajo en Argentina. Además, cometió la falta del penal que Lionel Messi convirtió en el gol argentino.



ADEMÁS: Argentina confirma participación en Copa América

Chile no reporta lesiones

En el ataque, todo indica que Alexis Sánchez — autor del tanto empate ante a Albiceleste — seguirá teniendo la principal responsabilidad. Eduardo Vargas podría ceder su lugar a Luis Jiménez o Fabián Orellana.



En Bolivia, la principal misión de enfrentar a Sánchez recaerá en Fernando Haquín, que juega en el fútbol chileno por el club Melipilla.



Bolivia, dirigida por el técnico venezolano César Farías, llegó el domingo a Chile. Tampoco informa de problemas de lesiones. Su principal figura, Marcelo Moreno Martins, autor de dos goles ante Venezuela, parece en perfectas condiciones.



Farías sólo tiene una duda: sustituir en el ataque al volante Edwin Saavedra, quien no será de la partida por tarjetas amarillas. Danny Bejarano, del Lamia, de Grecia, se incorporó recién el fin de semana y puede ser una de las opciones para sustituir a Saavedra. Otra posibilidad es Diego Wayar.



Farías también podría incluir en la defensa a Adrián Jusino, quien no jugó ante Venezuela por acumulación de tarjetas.



DE INTERÉS: Inglaterra recibe abucheos por arrodillarse en amistoso



Se cree que el técnico planteará una línea de cinco defensores y un solo atacante.



"Dejaremos el alma, la vida y el corazón. Trabajaremos por una victoria”, dijo el arquero Carlos Lampe.



Aseguró que “venimos en busca de un buen resultado, trabajaremos para que sea una victoria”.



Lampe conoce bien el fútbol chileno, ya que jugó por el local Huachipato.



El partido se disputará en el estadio San Carlos de Apoquindo de la Universidad Católica, en los contrafuertes de la cordillera en Santiago. Será primera vez que ese estadio alberga un partido por las eliminatorias mundialistas.