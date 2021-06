Panamá y El Salvador golean; Trinidad y Tobago eliminada

PANAMÁ.- Panamá y El Salvador despacharon por goleada el sábado a islas del Caribe y quedaron en buena posición dentro de sus respectivas zonas para avanzar a la segunda ronda de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF.



En contraste, Trinidad y Tobago no pudo pasar del empate sin goles contra Bahamas y quedó eliminada después de haber llegado al hexagonal final anterior y derrotar a Estados Unidos en la última fecha para dejarlo fuera de Rusia 2018.



En un partido que se disputó en el estadio de béisbol Rod Carew de la capital panameña con aforo limitado, los dirigidos por el hispano-danés Thomas Christiansen trituraron a la modesta Anguila 13-0 para quedar como líderes del Grupo D con nueve puntos, dos más que República Dominicana, que en la fecha anterior empató 1-1 con Barbados.



Panamá cierra el martes en casa contra Dominicana y le bastará un empate para seguir en camino.



Los primeros lugares de las seis llaves avanzan a una segunda ronda de la que saldrán los tres clasificados que se sumarán al octagonal final, en el que esperan México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras, y que dará los tres pasajes directos de la zona a Qatar y el boleto a un repechaje intercontinental.



Armando Cooper abrió a los siete minutos la goleada, en la que Gabriel Torres contribuyó con cuatro dianas (de penal a los 35 minutos, así como a los 54, 71 y 84), y Cecilio Waterman aportó un doblete (18 y 51). Los otros tantos fueron de Jorman Aguilar (32), Tafari Smith en contra (48), Miguel Camargo (58), Jair Catuy (73), Alberto Quintero (86) y Francisco Palacios (90).



Fue el primer partido de Panamá en casa por las eliminatorias mundialistas después de su histórica clasificación a Rusia 2018 tras derrotar como local a Costa Rica 2-1 en la ultima jornada del hexagonal.



El Salvador, por su parte, goleó 7-0 a Islas Vírgenes estadounidenses para quedar compartiendo la punta con Antigua y Barbuda en la llave A con siete puntos, pero con mejor diferencia de goles. Ambos definen el pase el martes.



Tony Rugamas lideró la goleada con un triplete, en tanto que Marvin Monterrosa aportó dos. Las otras dos anotaciones fueron de Juan Carlos Portillo y Joshua Pérez. El Salvador no va a un Mundial desde 1982.



Canadá también pasó la aplanadora al vencer en la jornada 7-0 a Aruba. El equipo norteamericano, que no va a una cita mundialista desde 1986, comparte el primer lugar del Grupo B con Surinam, pero con una amplia diferencia de goles. Ambas selecciones se miden el martes para definir el pase.



Guatemala también está en cerrada lucha por avanzar en el Grupo C. La selección centroamericana comparte el primer lugar con Curazao con nueve puntos, aunque está por debajo con una mínima diferencia de goles. Ambos dirimen el pase el martes.