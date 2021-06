Fabián Coito, DT de Honduras, espera un gran partido ante Costa Rica

DENVER, ESTADOS UNIDOS.- El seleccionador de Honduras, Fabián Coito, ofreció una conferencia de prensa para analizar lo que dejó el juego ante Estados Unidos y lo que se viene por el tercer lugar de la Nations League ante Costa Rica.



"Quedamos de cierta manera contentos con el rendimiento y por el trabajo llevado adelante, pero sabiendo que es otro partido el que vamos a enfrentar mañana", comenzó diciendo el entrenador de la H.



"Hemos hablado y tratando de transmitir una idea, ya no podemos opinar sobre el partido ante Estados Unidos, ya quedó atrás. Tendremos otro tipo de dificultades con características de su equipo y tan duro como el partido anterior", opinó Coito en relación al estilo de juego de Costa Rica.

Críticas

Después del juego contra Estados Unidos, la prensa deportiva cuestionó el esquema del uruguayo y sobre todo la falta de gol en la Nations League. "Si hay cambios para mañana, no es por el hecho de cambiar para ver, sino por el objetivo que tenemos que es ganar el tercer lugar". El once que saldrá ante Costa Rica tendrá otros jugadores que no lo hicieron ante los norteamericanos.



Además, un periodista de México le consultó cuál era su objetivo al llegar a la Nations League. "Todas las selecciones venimos en busca de tener la mejor participación posible en la Final Four, para lo cual hemos ganado el derecho por ganar en nuestros grupos. Nuestro objetivo era llegar a la final y no lo pudimos conseguir".



Sobre Costa Rica esto dijo el uruguayo: "Varía un poco la característica de juego por su integración. Me parece que no estoy en condiciones para destacar jugadores del equipo rival".

Duelo

La disputa por el tercer lugar entre Honduras y Costa Rica, por la Final Four de la Nations League, será a las 4:00 de la tarde del domingo 6 de junio en el estadio Empower Field at Mile High.