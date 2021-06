Corea del Sur golea a Turkmenistán en eliminatoria de Asia

SEÚL, COREA.- Corea del Sur reanudó el sábado su campaña en las eliminatorias mundialistas de Asia luego de 19 meses de interrupción, con una goleada de 5-0 sobre Turkmenistán para poner un pie en la tercera ronda.



El delantero del Burdeos Hwang Ui-jo abrió la cuenta en Goyang luego de 10 minutos y Nam Tae-hee anotó al final de la segunda mitad para colocar a los anfitriones en camino del triunfo.



Los surcoreanos llegaron a 10 puntos en cuatro partidos en el Grupo H.



Kim Young-gwon, Kwon Chang-hoon y un segundo gol de Hwang completaron la dominante victoria de Corea del Sur, que busca avanzar a su 10ma Copa del Mundo en fila.



El Grupo H es el único de ocho en la segunda ronda con cuatro equipos en lugar de cinco, luego que Corea del Norte se retiró en mayo, argumentando temores por la pandemia de coronavirus.



Solamente los ganadores de cada grupo avanzan automáticamente a la tercera ronda, junto con los cuatro mejores segundos lugares. El resultado elimina a Turkmenistán.



Líbano es segundo en el grupo, igualado en puntos con los coreanos, luego de vencer 3-2 a Sri Lanka, que se colocó adelante temprano con un gol de Ahmed Razeek. Joan Oumari anotó dos veces en la primera mitad junto con Mohammed Kdouh para dar el control a Líbano, aunque no sin susto, luego que Razeek marcó un segundo gol por Sri Lanka, que perdió su quinto duelo en fila.



En el otro cotejo sabatino, Arabia Saudí tomó una ventaja de cinco puntos sobre Uzbekistán en el Grupo D, con una goleada de 3-0 sobre Yemen en Riad.



El lunes se juegan 13 partidos, incluida la visita de China a Emiratos Árabes Unidos.



La selección china aplastó a Guam 7-0 el 30 de mayo delante de 40.000 hinchas en Suzhou, pero los rivales del Grupo A Maldivas y Siria enfrentan dificultades para entrar a China por la pandemia, la confederación asiática trasladó el grupo a Sharja.



Si China no vence a Filipinas, le será imposible terminar primera, luego que Siria se alejó ocho puntos al vencer el viernes 4-0 a Maldivas.



Japón, que se mide con Tayikistán, es el único equipo que tiene asegurado un pasaje a la tercera ronda. Australia podría unírsele.



Luego de vapulear 3-0 el jueves a Kuwait, los Socceroos avanzarán si triunfan sobre Taiwán o si Jordania, que está cinco puntos abajo en el Grupo B, no derrota a Nepal.