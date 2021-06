La Argentina de Messi firma deslucido empate 1-1 ante Chile

SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA.- Argentina y Chile no lograron sacarse ventaja e igualaron 1-1 en un deslucido partido de ida y vuelta que se jugó sin público este jueves en Santiago del Estero (norte de Argentina) por la séptima fecha de la clasificatoria sudamericana al Mundial de Qatar 2022.



Con este resultado, Argentina suma 11 puntos, detrás de Brasil que tiene 12 pero aun no jugó su partido de la séptima fecha, mientras que Chile quedó con cinco puntos.

El martes próximo, en la octava fecha, Argentina visitará a Colombia y Chile recibe a Bolivia.



En un encuentro equilibrado y sin brillo, el astro Lionel Messi abrió el marcador a los 23 minutos, de penal, con un tiro cruzado y suave y venció la valla de Claudio Bravo.



El penal no había sido sancionado por el árbitro venezolano Valenzuela, que no vio una falta de Guillermo Maripán que enganchó en el área a Leandro Martínez cuando recibía un pase profundo de Angel Di María, pero fue señalado por el VAR.



La apertura llevó un poco tranquilidad a la Albiceleste pero no duró mucho, ya que Chile a los 36 minutos tuvo su oportunidad facilitada por una desatención defensiva local y no la desaprovechó.



Una falta de Juan Foyt sobre Jean Meneses generó un tiro libre de 30 metros ejecutado por el delantero Charles Aranguiz, que recibió Gary Medel y empujó al gol el 'niño maravilla' Alexis Sánchez.



"Me faltaba hacerle un gol a Argentina, nunca le había convertido y eso me pone muy contento", declaró al término del partido el delantero del Inter de Milán.



El gol de La Roja, entrenada por el uruguayo Martín Lasarte, igualó las cosas en el marcador y también en el juego para un Chile que pudo superar la ausencia de su figura Arturo Vidal, contagiado de covid.

Messi y un duelo Bravo

Tras el penal convertido por Messi, Bravo tuvo su revancha 20 minutos más tarde, cuando voló para descolgar la pelota del ángulo izquierdo e impedir un gol de tiro libre de Messi que parecía inminente.



A los 79 minutos, el travesaño fue el que le dijo no a otro preciso remate libre de la 'Pulga' que pudo haber desequilibrado el marcador para Argentina.



A los 87, otro fuerte remate del astro del Barcelona fue desviado por el arquero chileno.

El resultado no pareció contrariar al capitán albiceleste que consideró que el equipo de Scaloni "estuvo muy bien" y dijo estar "contentos con el resultado más allá de que no pudimos ganar".



"La dinámica del equipo es buena, no era fácil volver después de tanto tiempo. Hace mucho tiempo que no nos juntábamos, que no teníamos partidos de eliminatorias", dijo Messi.



Lamentó sin embargo no haber podido dedicarle un triunfo al legendario futbolista argentino Diego Maradona, fallecido el 25 de noviembre pasado a los 60 años.



"Era un partido muy especial por ser el primero sin Diego. Él, si no estaba presente en el estadio siempre estaba de alguna manera con la selección", señaló 'La Pulga' y lamentó que el partido se haya tenido que jugar sin público por la pandemia.

Confianza

En el segundo tiempo, fue creciendo La Roja, al ritmo de la pérdida de la brújula de los 11 de Lionel Scaloni.



Se notó en la cancha que no se veían las caras desde noviembre 2020 debido a la suspensión en marzo de las cuarta y quinta fechas del premundial por la ola de covid-19 que azota a la región.



Con un tiro libre peligroso de Alexis Sánchez a los 60, Chile pudo haber ampliado el marcador. Dos minutos después tuvo un remate el local Leandro Martínez que terminó en las manos de Bravo.



"Estoy contento con el empate pero me habría gustado ganar. Contento con mis compañeros entre los que había muchos jóvenes debutantes y ahora estamos atentos al partido con Bolivia, que es muy difícil también", advirtió Sánchez tras el partido.



Según el delantero chileno, estos encuentros le sirven a La Roja "para crecer, para aprender, para darle confianza a los nuevos que vienen llegando".

Las idas y vueltas ponían en peligro ambos campos pero ninguno logró concretar y debieron conformarse con un punto para cada uno que a Argentina le sabe a poco y para Chile es un justo premio.