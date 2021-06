México y EEUU ponen a prueba sus proyectos en la primera Liga de Naciones de Concacaf

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Con sus renovadas selecciones, México y Estados Unidos parten como favoritas en la fase final de la primera Liga de Naciones de Concacaf que arranca el jueves en Denver (Colorado), donde enfrentarán a Costa Rica y Honduras en semifinales.



El Empower Field at Mile High, sede de los Denver Broncos de la liga de football americano (NFL), hospedará el jueves las semifinales del torneo regional y el domingo la final y el juego por el tercer puesto.



La Liga de Naciones, torneo creado para ofrecer partidos competitivos a las 41 selecciones de Concacaf en fechas FIFA, debía celebrar esta fase final en junio de 2020 pero fue aplazada debido a la pandemia de coronavirus.



México y Estados Unidos aspiran a hacerse con el trofeo inaugural y foguear a sus jóvenes escuadras de cara a la Copa Oro, que arranca el 10 de julio, y al inicio de las eliminatorias de la Concacaf a la Copa del Mundo de Catar-2022 en septiembre.



"Es un torneo oficial y hay que ganarlo. Siempre tenemos la obligación de ganar este tipo de partidos", recalcó el miércoles el capitán mexicano, Andrés Guardado.



El argentino Gerardo 'Tata' Martino, seleccionador del 'Tri', presentará una escuadra que combina a veteranos como Guardado, el arquero Guillermo Ochoa y el centrocampista Héctor Herrera con el talento joven de Diego Lainez o Hirving Lozano, autor de un doblete en el último amistoso del sábado frente a Islandia (2-1).



El mediocampista Jonathan dos Santos fue baja de última hora del torneo por los problemas físicos que sufrió el sábado en el juego del LA Galaxy, confirmó Martino que, al igual que Guardado, tampoco rehuyó la etiqueta de favoritos.



"Es así siempre. México, como equipo grande de Concacaf, tiene ciertas obligaciones independientemente de los jugadores que participen. La obligación está, no la negamos ni pretendemos cambiarla", afirmó.



El 'Chucky' Lozano, punta del Nápoles, tendrá que asumir mayores responsabilidades ofensivas ante la ausencia del delantero Raúl Jiménez, del Wolverhampton.



Lozano, de 25 años, anotó el único gol del amistoso del 30 de marzo frente a Costa Rica, el último de los 55 enfrentamientos entre ambos equipos, con 31 victorias para México, 18 empates y 6 triunfos para Costa Rica.



La escuadra tica no podrá contar por lesión con su gran referencia, el arquero Keylor Navas, a quien aspiran a recuperar para la Copa Oro.



El seleccionador Ronald González volverá a confiar en el resto de la columna vertebral con la que Costa Rica compitió en los Mundiales de 2014 y 2018, formada por el defensa Óscar Duarte, los centrocampistas Celso Borges y Bryan Ruiz y el delantero Joel Campbell.



"Será un partido duro ante una gran selección pero nosotros tenemos también la capacidad de volver a la senda de la victoria", dijo Bryan Ruiz, que reconoció que el equipo no vive su mejor etapa.

Pulisic quiere trofeo con EEUU

Para Estados Unidos, la Liga de Naciones será el primer examen de su nueva e ilusionante camada de promesas, entre ellas el zaguero Sergiño Dest (FC Barcelona) y el punta Gio Reyna (Borussia Dortmund).



La figura del equipo, el delantero Christian Pulisic, se incorporó después de alzar el sábado la Liga de Campeones de Europa con el Chelsea.



"Es un gran logro, obviamente. Estoy muy contento con lo que conseguimos con el club esta temporada pero hay que mirar adelante", subrayó Pulisic. "Quiero ganar otro trofeo y lo vamos a dejar todo (...) Estoy preparado".



El seleccionador Gregg Berhalter espera que el logro de Pulisic, primer estadounidense en ganar el máximo torneo de clubes europeo, inspire el salto competitivo que espera de su joven escuadra.



"Honduras nunca es un fácil oponente, van a luchar", anticipó Pulisic. "Será un buen partido pero tenemos que enfocarnos en nosotros mismos. Si tenemos una buena actuación tenemos buenas oportunidades".



Estados Unidos resolvió con goleadas varios amistosos ante Panamá y El Salvador en los últimos meses pero el domingo cayó 2-1 ante Suiza dejando una pobre impresión.



Por su parte, Honduras llega a Denver enfocada en su preparación para el comienzo de las eliminatorias mundialistas pero con un plan de juego para sorprender a su rival.



"Es un partido que, si sale como nos imaginamos, nos puede convenir a nuestras características", declaró el seleccionador hondureño, el uruguayo Fabián Coito.



"No me sorprendería que tengan la posesión de balón. Debemos intentar explotar los espacios en la recuperación, explicó.



Coito tendrá a disposición al veterano Maynor Figueroa como jefe de la defensa, a Edwin Rodríguez para dirigir el mediocampo y a Alberth Ellis como principal amenaza ofensiva.



Los cuatro semifinalistas de la Liga de Naciones lograron sus boletos en una fase de grupos celebrada en la segunda mitad de 2019 con todas las selecciones de la Concacaf.