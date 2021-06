Ricardo Elencoff: "La mafia del fútbol hondureño no nos permitió ser campeones"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de la Real Sociedad, Ricardo Elencoff, brindó una serie de polémicas declaraciones durante una entrevista con EL HERALDO en donde muy fiel a su estilo cuestionó el papel de los directivos del fútbol hondureño y también tuvo tiempo para hablar de temas controversiales como lo es el arbitraje.



Muy fiel a su estilo, Elencoff habló sobre las polémicas arbitrales que han ocurrido en varios juegos de la Liga Nacional en los últimos años y también mencionó que su equipo se vio afectado cuando disputó una serie de finales en el fútbol hondureño hace algunos años.

El mandamás del equipo tocoeño manifestó que en los juegos decisivos en los que están involucrados los denominados "equipos grandes", los árbitros con mayor experiencia terminan siendo "localistas", tomando decisiones que al final favorecen a los clubes con mayor éxito en el balompié nacional.



"Yo siento que los árbitros con mayor categoría suelen, en alguna medida, ser más localistas y en mi opinión tienden a acomodarse más a los equipos grandes. Últimamente yo he estado viendo que eso... y esto es algo que yo quiero destacar, que esta comisión (de arbitraje) le está dando muchas oportunidades a los árbitros jóvenes y los árbitros jóvenes están tratando de pitar de una manera más objetiva. Lo triste es que en las finales aparecen los mismos de siempre".



Ricardo Elencoff se refirió especialmente al trabajo realizado por Armando Castro en el partido de ida de la final de la liguilla entre Motagua y Olimpia, en donde el colegiado tuvo una actuación para el olvido a la hora de impartir justicia.



Justamente en este torneo, el mandamás de los aceiteros tuvo un fuerte incidente con Castro, lo que terminó costándole una sanción de seis meses alejado de los estadios de fútbol.

"La mafia del fútbol hondureño no nos permitió ser campeones"

Pasando a temas sobre el presente futbolístico de su equipo, a Elencoff se le consultó cómo pasó la Real Sociedad -un equipo que peleaba campeonatos- a ser uno de los que ahora lucha por la permanencia en primera división, de la cual ya sufrió un amargo descenso en 2018.

El cuadro tocoeño disputó cuatro finales en Liga Nacional luego de su ascenso en el 2012, perdiéndolas todas antes Olimpia (en dos ocasiones), Real España y Motagua.



Sobre este cambio, Elencoff manifestó que a la Real Sociedad no se le permitió ser campeón de Honduras por órdenes de los altos directivos del fútbol nacional, a quienes acusó de ser una mafia que está involucrada en escándalos de corrupción.



"La mafia del fútbol hondureño no nos permitió ser campeones, porque aquí este fútbol está dirigido por dirigentes que estaban vinculados a mafias en el fútbol mundial que fueron condenadas en Estados Unidos por actos de corrupción y situaciones extraordinarias".



Asimismo, Elencoff apuntó que la Real Sociedad fue víctima de una conspiración que no le permitió levantar un título en Liga Nacional, por las presiones ejercidas por los equipos grandes.



"Definitivamente porque perdían mucho los grandes y a nosotros nos crearon un mote de que era una plaza complicada y cuando venían y nos ganaban -aplaude sarcásticamente- Elencoff gran anfitrión, calidad, es monstruo, cómo lo atiene a uno. Pero cuando los "cachimbeábamos" "ah, que estos amenazan a los árbitros", esa es una campaña sistemática de los cuatro grandes porque no llegaban a las finales ellos, nos habíamos metido nosotros".



Además de cargar contra los cuatro denominados equipos grandes (Olimpia, Marahón, Motagua y Real España), Elencoff también se refirió al trabajo de Jorge Salomón y José Ernesto Mejía al frente de la Fenafuth. Dijo que han hecho un mejor trabajo que la anterior administración de la federación de fútbol a pesar de los errores que se han cometido.

"Jorge Salomón, José Ernesto Mejía y su cúpula de dirigentes son temerosos de Dios y bien un ejemplo de lo que le pasó a Alfredo Hawit y Rafael Callejas y han adecentado un poquito las cosas. Siguen cometiendo un montón de errores, pero siento que ellos son temerosos y que el fútbol nacional se ha adecentado un poco más".