Philadelphia Union golea a Timbers y acecha liderato en la MLS

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El Philadelphia Union derrotó 3-0 al Portland Timbers este domingo y se aupó a la segunda posición de la Conferencia Este de la liga de fútbol norteamericana (MLS).



El delantero polaco Kacper Przybylko, en su tercera diana de la temporada, abrió el marcador en el minuto 26 al cabecear dentro del área adelantándose a la mala salida del arquero Logan Ketterer.



En el 31, Przybylko volvió a imponerse por arriba a la zaga de Timbers y remató de cabeza un servicio de córner que luego remachó a la red el brasileño Sergio Santos.



El Union sentenció la victoria en el 63 con otro saque de esquina que remató en dos ocasiones Cory Burke y, tras un flojo despeje de Ketterer, Jack Elliott convirtió en el 3-0 final.



Con este triunfo el Union se coloca a tres puntos del New England Revolution, líder del Este, mientras el Timbers del argentino Diego Valeri resiste en la séptima plaza del Oeste, la última que da acceso directo a playoffs.



En el otro juego del domingo, el Seattle Sounders no pudo sumar los tres puntos ante el debutante Austin FC en un juego que terminó sin goles.



En el minuto 75 el delantero colombiano Fredy Montero anotó una diana para Sounders que fue anulada, tras revisión en el VAR, por fuera de juego del internacional peruano Raúl Ruidíaz.



Seattle se mantiene líder del Oeste con dos puntos de ventaja sobre el Sporting Kansas City mientras el Austin FC ocupa la antepenúltima posición.