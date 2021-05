Kevin Álvarez: “No me siento inferior a México ni a Estados Unidos”  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- A pesar de haber sufrido un golpe familiar, Kevin Álvarez se mantuvo en la concentración de la Selección.



“La partida de mi abuela me ha afectado mucho, pero el compañerismo y las ganas de lograr cosas me tienen aquí. Antes de fallecer, ella me pidió que pasara lo que pasara me mantuviera fuerte y con la misma ambición de ser exitoso”, reveló el lateral derecho.



De cara al duelo ante Estados Unidos, el jugador del Norrköping de Suecia reconoció que el rival tiene “muchos jugadores que están peleando cosas importantes en la élite del fútbol mundial, pero ellos también tienen que pensar en nosotros porque Honduras no ha sido rival fácil para ellos”.



El potencial de los rivales no le asusta: “Si me sintiera inferior a ellos, no vendría. No tendría sentido ir a una guerra sabiendo que vas a perder. No me siento inferior a México ni a Estados Unidos”.



Kevin advirtió que en el duelo ante EE UU “hay que dar un golpe de autoridad y mandar un claro mensaje de que Honduras está para pelear grandes cosas”.