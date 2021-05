Boca Juniors golea y avanza a octavos de la Libertadores

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Un gol tempranero de Agustín Almendra abrió la ruta para la goleada de Boca Juniors sobre The Strongest de Bolivia por 3-0 el miércoles, con la que el equipo argentino aseguró su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores.



Apenas a los tres minutos, Almendra se encontró con un rebote en el borde del área y lo envió al fondo de la red con un potente remate de primera. Pero el volante encendió las alarmas en el Xeneize al sentir una molestia muscular que lo obligó a salir del partido a los 30.



Preocupación para los de Boca con miras al partido por la semifinal contra Racing por la Copa Liga Profesional argentina el 31 de mayo.



Boca sumó su segundo tanto a los 44 mediante el colombiano Sebastián Villa, quien se combinó con su compatriota Edwin Cardona en esa anotación. El tercero fue un gol en contra de Gabriel Valverde a los 56.



VEA: Zidane habría decidido dejar el Real Madrid



Boca, seis veces monarca del torneo sudamericano, requería ganar para meterse a la siguiente fase y lo logró a media máquina. Avanzó con 10 puntos como segundo del Grupo C, escoltando al Barcelona de Ecuador que cerró la fase con 13 unidades gracias a su victoria en la jornada por 3-1 contra Santos de Brasil. El actual subcampeón del campeonato se fue eliminado con seis unidades.



En la víspera, el otro peso pesado de Argentina, River Plate, avanzó también como segundo de su zona pese a caer como local ante Fluminense. Los millonarios debieron sortear las últimas dos fechas en medio de una crisis generada por contagios masivos de coronavirus en su plantel.



Como segundos lugares no se descarta que los dos archirrivales argentinos se topen en el caso de superar la siguiente instancia. Por lo pronto, saben que tendrán que cruzarse en octavos contra alguno de los que terminaron primero en sus llaves. El sorteo se llevará a cabo el martes.



Argentina colocó también en octavos a Defensa y Justicia, Racing, Argentinos Juniors y Vélez. Brasil metió igualmente a seis: Palmeiras —el actual campeón—, Internacional, Fluminense, Sao Paulo, Mineiro y Flamengo.



En el desenlace por el Grupo B, Olimpia de Paraguay goleó en casa 6-2 a Deportivo Táchira de Venezuela para quedar depositado en los octavos.



El mediocampista Richard Ortiz marcó un doblete, incluido el tanto que le dio el boleto para la siguiente fase al tres veces campeón del torneo sudamericano, a los 82 minutos.



El equipo paraguayo se clasificó con nueve puntos como segundo de su llave, detrás de Internacional que terminó con diez unidades y que empató sin goles con el boliviano Always Ready en la última fecha de la zona.



Táchira llegó al partido con 9 puntos y con buena diferencia de goles, pero el equipo de casa logró revertir esa ventaja. Los tantos del club venezolano los marcaron Lucas Trejo (61) y Douglar Angarita (76).



Las otras cuatro dianas de Olimpia fueron de Hugo Quintana (31), Derlis González de penal (56), Isidro Pitta (69) y el gol en contra de Cristopher Varela (71). Táchira sufrió la expulsión de Francisco Flores (66) y Michael Covea (71). Sergio Otálvaro, del Olimpia, vio la roja a los 90.



En el cierre del Grupo F, Universidad Católica de Chile se apoderó del segundo pase de la zona, al derrocar como local a Atlético Nacional de Colombia por 2-0 con goles del argentino Luciano Aued (9 minutos) y Diego Valencia (79). Con ese triunfo, sumó 9 puntos para acompañar a Argentinos Juniors (12) que ya se había clasificado.



Nacional de Uruguay venció 2-0 al visitante Argentinos pero no le alcanzó y se fue eliminado en tercer lugar con 8 unidades.



Este jueves cierra la fase de grupos con partidos de la sexta fecha en el Grupo A y G en los que ya se definieron los clasificados. Flamengo (11) y Vélez (9) se miden en Río de Janeiro para determinar el primer lugar de la llave G.