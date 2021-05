Victoria de Verstappen en Mónaco y toma liderato de la Fórmula 1

MÓNACO, FRANCIA.- Max Verstappen se alzó el domingo con la victoria en el Gran Premio de Mónaco y desplazó a Lewis Hamilton del liderato del campeonato de la Fórmula Uno, en una carrera redonda de la escudería Red Bull.



La segunda victoria de Verstappen esta temporada y la 12da de su trayectoria en la F1 dejó al piloto de Red Bull con una ventaja de cuatro puntos sobre Hamilton en la clasificación general. El siete veces campeón mundial quedó séptimo tras una jornada en la que casi todo le salió mal a Mercedes, un equipo usualmente ultra fiable.



Valtteri Bottas, el compañero de equipo de Hamilton, abandonó a mitad de carrera tras haber figurado segundo por culpa de un fallo del equipo al cambiar un neumático.



VEA: Rubilio Castillo lanza su propia línea de ropa deportiva



Tras haber conseguido la pole, Charles Leclerc no pudo tomar la largada en su natal Mónaco por una avería en la caja de cambios de su Ferrari.



Verstappen cruzó la meta con una ventaja de 8.9 segundos sobre el español Carlos Sainz Jr. de Ferrari. El británico Lando Norris al volante de su McLaren superó por un segundo al mexicano Sergio Pérez de Red Bull para completar el podio.



Fue la primera vez en cinco carreras esta temporada en el que Hamilton y Verstappen no concretaron un 1-2. Hamilton había comprometido de antemano sus opciones tras clasificarse séptimo el sábado.



Leclerc dañó su caja de cambios con un choque cuando quedaban 18 segundos de la clasificación el día previo. Se exponía a ser penalizado con cinco puestos con un cambio de la caja de cambios. Cuando faltaban 20 minutos para la largada, Ferrari tiró la toalla y Leclerc abandonó.



El director de la carrera decidió no mover a Verstappen del segundo puesto a la pole, dejando el espacio abierto, y ofreciéndole a Bottas la oportunidad de rebasar por el interior.



Bottas tuvo un buena salida, pero Verstappen supo neutralizarle.



El undulado circuito callejero de 3,4 kilómetros (2,1 millas) es el más complicado para los rebasamientos en la F1, y Hamilton quedó sexto y atrapado detrás de Pierre Gasly cuando cambió de neumáticos en la vuelta de 30 de 78, seguido por Bottas en la siguiente.



Pero Mercedes no pudo acoplar los neumáticos de Bottas y el finlandés no tuvo otro remedio que abandonar.



El cambio de neumáticos de Verstappen se dio en la vuelta 34 y el neerlandés lo realizó en apenas 2 segundos, volviendo a pista justo detrás de Pérez, quien cambió sus ruedas en la 36, para que Verstappen recuperase el liderato.



Mientras Verstappen conducía a placer, Hamilton no ocultaba su frustración en la radio del equipo.



“¿Cómo es posible que siga detrás (de Gasly)? Por favor”, dijo Hamilton, cuya amiga Serena Williams presenció la carrera desde un balcón del principado.



Hamilton atrapó el punto de bonificación por la vuelta más rápida cerca de final, un consuelo en la que una jornada aciaga para el reinante campeón y su equipo.