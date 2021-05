La extraña reacción de un portero en un penal durante un partido en Brasil

Durante este encuentro, el árbitro sancionó una falta penal y el arquero del Comercial se llevó todos los reflectores al aplicar una novedosa técnica para detener el lanzamiento, sin embargo no pudo evitar el gol.

MATO GROSSO DO SUL, BRASIL.- Sin duda alguna que en el fútbol regional de Brasil suelen darse momento únicos e insólitos en el fútbol mundial y esta vez no es la excepción.



En esta oportunidad la liga regional de Mato Grosso do Sul gue testigo de una peculiar acción en el duelo que disputaban el Comercial y el Costa Rica.

Durante este encuentro, el árbitro sancionó una falta penal y el arquero del Comercial se llevó todos los reflectores al aplicar una novedosa técnica para detener el lanzamiento, sin embargo no pudo evitar el gol.



En este lanzamiento estaban frente a frente el guardameta Martins y el responsable de ejecutar la falta Joazinho. Una vez el árbitro sono su silbato Joazinho tomó carrera para patear la falta, pero este no contaba con que el portero también tomaría carrera para adelantarse varios pasos y así evitar la anotación.





Sin embargo, para Martins y el Comercial el resultado no fue el esperado y Joazinho terminaría anotando el gol que encaminaría a Costa Rica a conquistar el campeonato.



Aparentemente el ejecutor del lanzamiento parecía estar acostumbrado a que le realicen este tipo de maniobras, por lo que demostró mucha jerarquía a la hora de ejecutar su lanzamiento.

Si lo hubiera tapado se hubiera repetido

Está claro que si Martins hubiera detenido el penal este se hubiera repetido, pues claramente estaba adelantado varios pasos de la línea de gol.



El guardameta intentó evitar el gol aplicando esta peculiar técnica dado que el árbitro no le advirtió que sucedería si se adelantaba de la línea de gol, por lo que prefirió probar suerte.



Con este peculiar momento el Costa Rica terminó consagrándose como campeón de esta liga regional de Brasil, teniendo un espectacular rendimiento del 80% en donde unicamente perdió un partido.

