Argentina suspende fútbol en línea con nuevo confinamiento

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció el viernes la suspensión de los torneos todas las categorías luego que en la víspera el gobierno de Alberto Fernández decretara un estricto confinamiento por la segunda ola de coronavirus.



“En este momento donde nuestro querido país debe hacer un esfuerzo extra para controlar esta angustiante pandemia que nos aqueja, la AFA y todos los que componemos del fútbol acompañaremos una vez más a las autoridades nacionales suspendiendo la programación de partidos correspondientes a todas las competencias locales por el lapso de 9 días”, dijo la entidad en un comunicado.



Tras superar esta semana los 35.000 contagios diarios y al dispararse las cifras de muertos, el gobierno decretó el jueves un confinamiento estricto desde este sábado hasta el 31 de mayo en aquellas zonas del país con alarma epidemiológica.



En lo inmediato, la suspensión del fútbol obliga a reprogramar las semifinales de la Copa de la Liga —Boca Juniors vs. Racing Club y Colón vs. Independiente— que se iban a disputar este fin de semana.



La medida no aplica para los partidos de la Copa Libertadores que deberían jugarse la próxima semana.



La suspensión del fútbol en Argentina da una mala señal de cara a la Copa América que organizará del 13 de junio al 10 de julio. El otro co-organizador Colombia se bajó del certamen en la víspera por las protestas que azotan al gobierno de Iván Duque y la CONMEBOL debe definir una nueva sede.