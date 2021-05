Messi no jugará el último partido de liga con Barcelona

Messi no entrenó el viernes. El equipo está fuera de la lucha por el título de liga este año. Foto:AP

BARCELONA, ESPAÑA.- Lionel Messi pudo haber disputado ya su último partido con la camiseta de Barcelona.



El astro argentino recibió el permiso del club para ausentarse del último encuentro de liga de la temporada frente a Eibar el sábado, para poder descansar más tiempo antes de jugar la Copa América con su país, explicó Barça el viernes.



Messi no entrenó el viernes. El equipo está fuera de la lucha por el título de liga este año.



El contrato del argentino expira al final de esta temporada y no ha dado indicios de que vaya a firmar la renovación.



Toda la carrera profesional del delantero de 33 años ha transcurrido en Barcelona, de donde intentó marcharse al final de la temporada 2019-2020 alegando que no estaba contento con la dirección que estaba tomando el club.



La Copa América arranca el 13 de junio con el duelo entre Argentina y Chile.



Barcelona es tercero en la liga española, a siete puntos del líder, Atlético de Madrid, y cinco de Real Madrid, que pelearán por el título en la última jornada. Los blaugranas podrían verse superados por Sevilla, cuarto a dos puntos y que se enfrentará a Alavés en su estadio. Eibar, que ocupa la última posición de la clasificación, ya está descendido a la segunda división.