'Fin de ciclo': Presidente del Barcelona promete depuración

MADRID, ESPAÑA.- Con o sin Lionel Messi, el Barcelona será un equipo muy distinto la próxima temporada. El presidente del club Joan Laporta prometió que se vienen cambios a fondo.



“Se ha acabado un ciclo y entramos en un proceso de renovación”, declaró Laporta en una gala la noche del martes. "Habrá una renovación para hacer un equipo más competitivo y que pueda ganar títulos relevantes”.



Al Barça le queda un partido por disputar en la Liga española esta temporada, pero lo afrontará sin opciones al título. Ha sido otra atribulada temporada para el conjunto catalán.



“Este año hemos ganado la Copa del Rey, de lo cual estamos muy orgullosos, pero nos han eliminado muy pronto de la Liga de Campeones y la Liga la hemos perdido incomprensiblemente", resumió Laporta. “Por lo tanto ya dije en su momento que valoraría los resultados, el juego y por supuesto la actitud, la mentalidad y la ambición”.



De tener al alcance el liderato de la liga, el Barcelona se juega en la última fecha no ser desplazado por el Sevilla y acabar en el cuarto puesto.



En la Champions, los azulgranas se estrellaron contra el Paris Saint-Germain en los octavos de final, extendiendo a seis años su sequía sin coronarse en la máxima competición de clubes de Europa.



“Cuando acabe la Liga tomaremos decisiones”, prometió Laporta. "Aunque ya hace tiempo que estamos trabajando para buscar los elementos para hacer un equipo muy competitivo. A partir de la semana que viene empezaremos a explicar en qué consiste”.



La lista de deberes de Laporta incluye varios desafíos.



El número uno es convencer a Messi para que siga en el club luego que el astro argentino pidió su salida al final de la pasada temporada. El contrato de la “Pulga” acaba al final de este curso y aún no se sabe nada si se queda o se va. Laporta volvió a la presidencia tras una campaña fundamentada en que tenía la capacidad de convencer de Messi para seguir como azulgrana.



Laporta también tiene que poner en orden las finanzas de un club muy golpeado por la pandemia de coronavirus.



La prensa española informó esta semana que Laporta habría alcanzado un acuerdo con el banco de inversiones Goldman Sachs para conseguir un crédito por varios cientos de millones de dólares que permitiría al club reestructurar sus finanzas.



Los cambios en el plantel podrían comenzar en el banquillo. El técnico Ronald Koeman ha sido muy criticado por no haber sabido capitalizar las oportunidades que tuvieron para asaltar el liderato al final de la campaña. Se habla que el exjugador Xavi Hernández tomaría las riendas.



También se rumorea sobre el posible fichaje de Memphis Depay para reforzar el ataque y la salida de Antoine Griezmann tras otra temporada desteñida del ariete francés. Se habla de la posibilidad de un traspaso con el Atlético de Madrid para recibir al juvenil astro portugués João Félix.



Históricos como Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto y Sergio Busquets podrían irse. Ansu Fati, Pedri González, Sergiño Dest, Oscar Mingueza y Ousmane Dembélé representan a la generación más joven.



Laporta mencionó que los éxitos del equipo femenino deben servir de ejemplo tras ganar su primer título de la Liga de Campeones, goleando 4-0 a Chelsea en la final el domingo pasado.



"Hoy por hoy, el fútbol femenino es el que muestra el orgullo de todos los culés y en el fútbol masculino entraremos en un proceso de renovación porque se ha acabado un ciclo y en eso estamos trabajando”, zanjó Laporta.