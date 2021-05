Diego Vazquez a Pedro Troglio: “es un cara dura, con todo lo que lo han ayudado”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Inmediatamente después de que Pedro Troglio le enviara un duro mensaje (que se callara la boca), Diego Vázquez no dudó en contestarle a su compatriota en dos conferencias de prensa bastante subidas de tono.



“Es un cara dura, no tiene cara, con todo lo que lo han ayudado, ja, ja, ja, no... tiene la cara de piedra Pedro... no seas malo, Pedro. Dejate de joder, que Olimpia se queje de eso... lo vienen ayudando”, disparó el entrenador de Motagua.



Siempre en la misma línea de la justicia, al ser consultado sobre el penal no pitado por mano de Marcelo Santos, el argentino cuestionó que el penal pitado para Olimpia “es dudoso y esos penales en la otra área no los cobran” los árbitros.



“Si Olimpia se queja de los árbitros es para reírse. No resiste análisis que Olimpia se queje de los árbitros. En el clásico anterior agarraron a Rougier y no lo cobró. Creo que todas eran expulsiones, agresiones muy fuertes, allí está la foto del Chino que está todo rajado”, dijo el DT tras afirmar que tiene dudas sobre la posición de Chirinos en el empate de 1-1.

Pide sanciones para Olimpia

Aparte de lanzarle dardos a Troglio, pidió castigos por invasión de cancha. “Espero que hayan sanciones como han habido anteriormente para Motagua, que actúen de oficio porque todo el cuerpo técnico de Olimpia se metió a la cancha y no le sacaron ni cosquillas. Nosotros apenas decimos ‘a’ nos dan cinco partidos. Espero que las sanciones sean ejemplares”, apuntó.



Diego contó que a falta de los penaleros en el campo confió mucho en Josué Villafranca. “Estaba seguro que lo iba a meter, le he venido diciendo durante todo el torneo que tenga paciencia. Muchas veces se desesperó. Siempre le digo que yo era tercer arquero, entréyatajé los penales”, relató.



El entrenador argentino se siente conforme con el 2-1 porque “es una final y una ventaja de un gol no es definitiva, pero es importante”.