"Lo conseguiste", le dice Vanessa Bryant a Kobe en su ingreso al Salón de la Fama

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- "Lo conseguiste. Ya estás en el Salón de la Fama. Eres un auténtico campeón", dijo la viuda de Kobe Bryant, Vanessa, este sábado en un emotivo discurso por el ingreso a la institución de la exestrella de los Lakers de la NBA.



Acompañada hasta el escenario por el legendario Michael Jordan, Vanessa Bryant agradeció en nombre de su fallecido esposo el reconocimiento de ingresar en el Salón de la Fama del basquetbol.

"Me gustaría que mi marido estuviera aquí para aceptar este increíble premio. Él y (su hija) Gigi se merecen estar aquí para presenciar esto", dijo Vanessa en su discurso de 12 minutos en la arena Mohegan Sun de Uncasville (Connecticut).



Bryant fue uno de los nueve integrantes de la promoción 2020 que hicieron su ingreso en el Salón de la Fama el sábado, con un año de retraso debido a la pandemia de coronavirus, entre los que también estaban otros gigantes de la NBA como Tim Duncan y Kevin Garnett.



Retirado en 2016, Kobe Bryant conquistó cinco campeonatos con los Lakers, 2 premios MVP (Jugador Más Valioso) de las Finales, fue 18 veces All-Star y ganador de dos medallas de oro olímpicas con Estados Unidos.



"Las estadísticas personales de Kobe hablan por sí solas. Kobe nunca tomó atajos cuando se trataba de basquetbol", subrayó Vanessa Bryant.



"Él me dijo una vez: 'Si vas a apostar por alguien, apuesta por ti misma'. Estoy muy contenta de que apostaras por ti mismo porque sobresaliste", afirmó.



"Lo conseguiste. Ya estás en el Salón de la Fama. Eres un auténtico campeón. No eres solo un MVP, eres un grande de todos los tiempos. Estoy tan orgullosa de ti y te querré siempre", reconoció Vanessa frente a las hijas de la pareja Natalia, Capri y Bianka.



"Gracias por ser el mejor marido y padre que podrías ser. Gracias por crecer y aprender de tus propios errores", afirmó.



La esposa de Kobe también agradeció a Michael Jordan, miembro del Salón de la Fama desde 2009, por acompañarle en el ingreso de su marido.



Kobe "te admiraba. Esto significa mucho para nosotras", le dijo Vanessa a un emocionado Jordan.



Considerado por muchos como el mejor jugador de la historia de la NBA, Jordan era el gran ídolo de infancia de Bryant.

Ambos compartían también una estrecha amistad según reveló la exestrella de los Chicago Bulls tras el fallecimiento de Kobe y de su hija adolescente Gianna (Gigi) en un accidente de helicóptero en enero de 2020 junto a otras siete personas.

Duncan, Garnett y Tomjanovich

En la ceremonia, a la que asistieron numerosas leyendas de la NBA como Earvin 'Magic' Johnson (Lakers) y Bill Russell (Boston Celtics), también hicieron su ingreso en el Salón de la Fama los estelares Tim Duncan y Kevin Garnett.



"He pasado por las Finales, por los partidos siete (de playoffs) y esto es, oficialmente, lo más nervioso que he estado en mi vida", reconoció Duncan, introducido por su excompañero David Robinson.



Ganador de cinco anillos con los San Antonio Spurs y 15 veces All-Star, Duncan rindió homenaje a los otros dos integrantes clave de la dinastía texana, el argentino Emanuel Ginobili y el francés Tony Parker.



"No puedo esperar a verlos acá arriba. Y no estar yo", bromeó Duncan mirando a Ginobili y Parker.



"Fue un honor compartir cancha con ustedes. Gracias por su amistad, hermandad y experiencias compartidas", afirmó el ex ala-pívot, que también agradeció a su entrenador Gregg Popovich por enseñarle "el basquetbol pero mucho más que eso".



Por su parte Garnett fue introducido por Isaiah Thomas, ex base de los Detroit Pistons, y recalcó lo mucho que significa entrar en el Salón junto a Kobe y Duncan.



"Es un honor ingresar en el Salón contigo, hermano", le dijo a Duncan. "Contigo y con Kob".



Garnett jugó durante 21 temporadas en los Minnesota Timberwolves pero terminó ganando el anillo con los Boston Celtics en 2008.



"Lo único que lamento con Minnesota es que no pude traer un campeonato", reconoció Garnett, 15 veces All-Star y MVP de la temporada 2004.



Además del trío de estrellas de la NBA, también hizo su ingreso el exentrenador Rudy Tomjanovich, dos veces campeón con los Houston Rockets (1994 y 1995), quien fue presentado por su mejor pupilo, Hakeem Olajuwon.



"Hakeem, tú más que nadie eres el responsable de que yo esté aquí. Eres el mejor jugador que ha vestido la camiseta de los Rockets y uno de los mejores de todos los tiempos", le reconoció Tomjanovich.

Otras figuras de la promoción 2020 del Salón de la Fama fueron Tamika Catchings, exestrella de la liga de básquetbol femenina (WNBA) y cuatro veces medallista de oro olímpica; las entrenadoras Kim Mulkey y Barbara Stevens, el entrenador universitario Eddie Sutton y el fallecido ex secretario general de la FIBA Patrick Baumann.