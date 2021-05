Árbitros Salgado y Moncada, fuera de la final del Clausura

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En medio de las quejas de los clubes y de la turbulencia que ha girado en torno al arbitraje en los últimos partidos, Benigno Pineda salió a dar la cara para aceptar tres errores puntuales que pudieron cambiarlos encuentros.



“El análisis esque de ocho partidos,hemosconsideradoincidencia en tres juegos”, dijo el coordinador de la Comisión Nacional de Arbitraje, quien analizó los cuatroduelosde repechaje,los dos de la final de grupos y los dosdeidadelas semifinales.



El primer yerro estuvo a cargo de Orlando Hernández en el 1-1 de la repesca de ida jugada en La Ceiba, en “donde el árbitro dejó de sancionar un tembló el pulso Nelson Salgado enterró sus esperanzas de pitarla final al no expulsar a Patón Mejía. Mejía por un manotazo en la cara a Getsel Montes.



“Una de las situaciones gravesyque tuvo incidencia es en la jugada en la que el juez dejó de amonestar a un jugador de Olimpia, que ya estaba amonestado, por lo tanto debió haber ido expulsado. Son situaciones que tienen incidencia por parte de los árbitros”, reconoció Pineda. Igualmente, se equivocó óscar Moncada en el 1-0 de Motagua sobre Real España en la semifinal de ida, en la que Allans Vargas le dio una bofetada en el área catedrática al paraguayo Moreira.



“La percepción de mirada del árbitro estáadonde se está desarrollando el juegoyconsideramos que, aunque el asistente de ese sector (Jack Rodríguez) pudo tener la perspectiva para observar, en ese momento está enfocado con el penúltimo jugador y lastimosamente esta situación, que no debió quedar impune, no fue castigada.Un jugadortuvo que haber sido expulsado y debió haberse sancionado penal”, subrayó Benigno, quien dejó claro que no hubo infracción de Walter Martínez en el gol de los Azules.



Cada una de estas tres acciones tienen la etiqueta de “incidencia arbitral”, la cual es considerada enacciones como cuando no se expulsa a un jugador que lo amerita, no se pita un penal existenteose corta una opción de gol señalando erróneamente un fuera de lugar.



Tras estas equivocaciones, que “influyeron en los partidos”, Moncada, Salgado y Hernández se quedaron sin opción para dirigir en la final de liguilla o en una hipotética finalísima.



“Nosotros aplicamos suspensiones. Los árbitros que se equivocan en esta etapa prácticamente le están diciendo adiós al campeonato. Los árbitros que han infringido en errores graves, ustedes tenganpor seguro que no los van a ver en estas instancias finales”, dictaminó el exárbitro hondureño, quien compareció junto al instructor Vivian Rodríguez.

¿Quiénes para la final?

Pineda dijo que algunos cuestionamientos de ciertos dirigentes de los clubes son lamentables y dejó claro que “cuando un árbitro se equivoque, no lo vamos a negar” ante la opinión pública



“En este torneo el nivel del arbitraje ha sido mejor que en el pasado Apertura. Tenemos un cuadro en donde marcamos en rojo los errores graves y solo tenemos cinco rojos de los asistentes. En el nivel arbitral sí tenemos 12 rojos. Creo que andamos en un 70 u 80 por ciento en el nivel arbitral. Este Clausura ha sido un torneo de más presión de todas partes”, subrayó mediante una conferencia vía Zoom.



El dirigente expresó que esperarán el rendimiento de Héctor Rodríguez y Armando Castro en las semifinales de vuelta para escoger a los que pitaránla olasfinales, aunque dio pistas de quiénes pueden ser esos tocapitos.



“Los trabajos de Héctor y Melvin Matamoros fueron aceptables. Saíd Martínez no ha participado porque ha estado afuera del país y Selvin Brown es un árbitro FIFA joven. Una mano nos alcanza para saber los árbitros con la capacidad, y allí hay que valorar”, finiquitó...