Diego Simeone: "El partido que imaginamos, sucedió"

MADRID, ESPAÑA.-El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se mostró relativamente feliz tras empatar 0-0 con el Barcelona y seguir líder de LaLiga, afirmando que "el partido que imaginamos, sucedió".



"Estamos en un campeonato fantástico con cuatro equipos buscando el mejor final, vinimos a hacer un partido con decisión, con seguridad, con trabajo colectivo y el partido que imaginamos, sucedió", afirmó Simeone en rueda de prensa tras el encuentro.



"El equipo trabajó bien, no se precipitó para atacar rápido, atacó sosteniendo el juego, atacó de contragolpe, atacó recuperando pelotas, el segundo tiempo fue más parejo", explicó el 'Cholo'.

VEA: Hazard diría adiós al Madrid y un grande de Europa tendría en la mira a Messi



"Me quedo con el gran trabajo del equipo, con seguir en la línea cual estamos, que es ir partido a partido", añadió Simeone, que no quiso decir a qué equipo de los cuatro que pugnan por LaLiga se ve más beneficiado por el empate.



"No me pongo a valorar tantas cosas. Hicimos un buen partido, el Barcelona buscó los caminos que entendía que podía hacernos daño, es un grandísimo equipo, con fantásticos jugadores de toda la vida y ahora con muchos jóvenes que lo están haciendo muy bien, con un gran trabajo de Koeman", dijo.



El Barça "tiene posibilidades de ganar LaLiga, el Madrid competirá como ha hecho toda la vida, el Sevilla tiene la ilusión de unirse a pelear por la Liga mañana con una victoria", explicó Simeone.