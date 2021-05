Al borde de otro título alemán, Bayern Múnich mira al futuro

BERLÍN, ALEMANIA.- Aparte de planificar el festejo de su noveno título consecutivo en la Bundesliga, extendiendo su propio récord, el Bayern Múnich lleva mucho tiempo planificando para el futuro.



El Bayern puede conquistar el título el sábado antes de jugar contra Borussia Mönchengladbach. Ello si Borussia Dortmund vence a su escolta Leipzig, previamente en la jornada. De cualquier manera, una victoria del Bayern lo sellaría.



La consagración quedó virtualmente asegurada desde que el club bávaro venció a Leipzig el mes pasado. Aun así, la derrota 2-1 ante Mainz en su último partido, el 24 de abril, demoró las celebraciones.



“Redescubrimos el hambre en las dos semanas en que no jugamos”, dijo el delantero del Bayern Thomas Müller. “Eso nos dio tiempo para recuperarnos física y mentalmente. En la primera semana de entrenamiento nos divertimos y trabajamos bien. Así que estamos concentrados para el partido”.

Mientras tanto, la directiva del club ha procedido con los planes para la próxima campaña tras la decisión del técnico Hansi Flick de renunciar. Flick es el favorito para asumir las riendas de la selección de Alemania una vez Joachim Löw deje el puesto tras la Eurocopa de este año.



Julian Nagelsmann llegará al Bayern procedente de Leipzig para transformar el exitoso, pero envejecido equipo de Flick. Su contrato de cinco años es inusualmente largo para el Bayern.



Se espera la salida de muchos rostros familiares.



David Alaba lleva 13 años en el club, pero se va luego que el Bayern optó por evitarse el costo de una renovación de contrato del zaguero austriaco.



Jerome Boateng, otro integrante de la defensa del equipo que ganó la Liga de Campeones en 2020, se marcha luego de 10 años. Y el mediocampista de contención Javi Martínez dirá adiós tras nueve.

El Bayern ya era un equipo al cual le faltaba profundidad en su plantilla, así que el acierto en los reemplazos será fundamental.



Con la excepción del extremo Leroy Sané, arribos recientes como el lateral derecho Bouna Sarr y el mediocampista Marc Roca generalmente no han impresionado. Eso contribuyó a una tirante relación entre Flick y el director deportivo Hasan Salihamidzic.



El Bayern defendió a Salihamidzic diciendo que el club no podía gastar más durante la pandemia, así que una adquisición espectacular, como la del goleador Erling Haaland del Dortmund, parece improbable.



De momento, el único fichaje confirmado para la próxima campaña es el del zaguero Dayot Upamecano, procedente de Leipzig junto con Nagelsmann.



El club espera además que el nuevo técnico intente maximizar las aportaciones de Lucas Hernández, el defensor francés que sigue siendo la adquisición récord de Bayern, tras llegar por 80 millones de euros (96 millones de dólares) en 2019, pero que no es fijo en el once titular.

Flick prefirió al canadiense Alphonso Davies como lateral izquierdo y Hernández no se ha visto cómodo jugando como zaguero central.



La máxima figura del Bayern pudiera convertirse ser un dolor de cabeza. La increíble forma goleadora de Robert Lewandowski, autor de 43 tantos en lo que va de esta temporada y luego de anotar 55 en 2019-2020, ha hecho casi imposible para el Bayern imaginarse estar sin el prolífico artillero polaco.



Pero Lewandowski cumple 33 años en agosto y entra en el penúltimo año de su contrato. Más temprano que tarde, el Bayern tendrá que gastarse una suma cuantiosa en un delantero establecido o ir dándole roce a un delantero joven en el club.



De todas formas, sería todo un batacazo que el Bayern sea destronado como campeón alemán la próxima temporada.



Leipzig también se aboca a cambios, con Jesse Marsch como sucesor de Nagelsmann en el banquillo. Y el Dortmund se resigna a perder a una de sus jóvenes figuras, posiblemente Haaland y Jadon Sancho.

