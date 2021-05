Reprograman el Manchester United - Liverpool para el 13 de mayo   

LONDRES, REINO UNIDO.- Manchester United deberá jugar tres partidos en cinco días después de que su duelo contra el Liverpool, aplazado tras una invasión de hinchas en Old Trafford, se haya reprogramado para el 13 de mayo.



El pasado domingo, los 'Red Devils' tenían que recibir a su archirrival, pero el partido no se celebró después de que cientos de aficionados del United invadieran la cancha como protesta contra la familia Glazer, propietaria de la entidad, por la implicación del club en la creación de la fallida Superliga europea.



El encuentro se disputará el 13 de mayo, cuatro días después de que el United visite al Aston Villa y apenas 48 horas después de recibir al Leicester en un partido que podría ser decisivo para la lucha por el subcampeonato.



El equipo que entrena Ole Gunnar Solskjaer tendrá un final de temporada muy cargado, ya que también juega las semifinales de la Europa League y probablemente la final, después de haber ganado en la ida 6-2 a la Roma, y a falta de cuatro jornadas para el final de la Premier League (cinco para el United), aún no tiene asegurada su presencia en la próxima Liga de Campeones.

Tabla

El United es segundo a 13 puntos del City, que podría proclamarse campeón este fin de semana, por lo que la lucha de los 'Red Devils' se centra ahora en acabar en el Top 4 clasificatorio para la 'Champions'.



Con 67 puntos, el United aventaja en cuatro puntos al Leicester, en seis al Chelsea y en 9 al West Ham.