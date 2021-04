Héctor Vargas: "No había necesidad de cobrar un penal que no existió"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dolido por la eliminación del Marathón a los repechajes, Héctor Vargas dijo que sigue la persecución arbitral contra su equipo y criticó fuertemente a Benigno Pineda de la Comisión Nacional de Arbitraje.



"El penal que nos cobró no existió y fue lo que determinó este mal resultado, luego intentamos recuperar el partido con la posibilidad del 2-1, pero lo primero que tengo que decir es felicitar a Benigno (Pineda) porque cumplió su objetivo. La verdad me da lástima porque uno ya está grande y puedo decir que puedo vivir sin trabajar en el fútbol", dijo el entrenador argentino al presidente de los tocapitos.



"Duele la situación que pasamos en el deporte hondureño y no se dan cuenta porque queremos cubrir todo, antes fue el cuñado de los Atala cuando fue bicampeón Motagua, ahora tricampeón Olimpia con Benigno Pineda y me da risa como se está manejando todo. Por eso ningún árbitro varón está nominado para los Juegos Olímpicos y realmente lástima por el fútbol, pero lamentablemente lo estamos matando", criticó Héctor Vargas la actuación arbitral de Alex Morazán en el duelo ante Olimpia.



Sin embargo, reconoce que el trabajo que ha desempeñado en este torneo, no fue el mejor para el equipo. "Así como soy culpable del campeonato, de los 40 puntos que hemos sacado, de haber clasificado por cuarta vez a Concacaf, también así el culpable de una campaña que no fue la mejor".



"Siempre tuve tiempo para trabajar, pero se me contagiaron seis con el virus en la Casa Club. Yo se lo dije a los rectivos, prefiero que me saquen de la institución y no que me saquen en un cajón porque el virus que está fuerte. No se puede trabajar de la manera que queremos", finalizó diciendo el entrenador de los verdes que ahora pensarán en torneo Apertura.