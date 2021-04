La liga china de fútbol arranca sin el campeón pero con público

SHANGHÁI, CHINA.- Se ha vuelto una imagen rara en el fútbol de la 'era covid-19': se esperan 30.000 espectadores en la apertura de la liga china 2021, que arranca el martes y que no contará con el actual campeón, desmantelado por problemas financieros.



Consagrado por primera vez en su historia en noviembre pasado, el Jiangsu FC de Nankín (este), fue liquidado judicialmente tras no encontrarse un comprador que hiciera frente a su mala situación económica.



La Federación China de Fútbol (CFA) y los medios intentan sacar la parte positiva de la situación: la ocasión para que la Superliga encuentre algo de estabilidad tras la descomunal inversión en fichajes de jugadores extranjeros de la temporada 2016-2017.



VEA: Federaciones, políticos, exjugadores... Un clamor contra la "Superliga"



"Es la temporada más caótica de los últimos diez años (...) pero los héroes nacen del caos", considera Fu Yayu, periodista de la web especializada Titan Sports.



La presencia de los brasileños Oscar (ex del Chelsea) y Paulinho (ex del Barça), así como de los internacionales Marko Arnautovic (Austria) y Marouane Fellaini (Bélgica), dan algo de atractivo al campeonato tras la marcha de jugadores de renombre como Hulk, Alex Teixeira o Eder.



Aún con todo, la adopción a finales del año pasado por parte de la Federación de un techo salarial busca limitar los gastos.

Nuevos nombres para los clubes

Tras la temporada 2020, la Federación impuso un cambio de nombre a la mayoría de clubes buscando una cultura futbolística más auténtica. Así pues, ya no podrán llevar el nombre de la empresa propietaria del equipo, como era costumbre.



De esta forma, el Guangzhou Evergrande que entrena el antiguo campeón del mundo con Italia, Fabio Cannavaro, pasa a denominarse "Guangzhou FC"; y el Shanghái SIPG de Oscar se llama ahora "Shanghái Port".



A pesar de que la pandemia de coronavirus parece controlada en China, el campeonato se desarrollará en dos sedes (Cantón al sur y Suzhou en el este), con ocho equipos en cada grupo y los jugadores aislados en hoteles.



Sin embargo, al contrario que el año pasado, los espectadores pueden ya acceder a los partidos.

"La más difícil"

Privado de su noveno título nacional por el desaparecido Jiangsu FC, el Guangzhou de Fabio Cannavaro comenzará la temporada el martes por el derby contra el Guangzhou City.



Cuestionado en su puesto por el fracaso del año pasado, Cannavaro afirmó que esta temporada es "la más difícil" de las cuatro que lleva al cargo.



Al igual que sus rivales en la Superliga china, el Guangzhou de Cannavaro no hizo fichajes de renombre este año y confía en los jóvenes de su cantera para afrontar la temporada.



Sin embargo, para el excentral del Real Madrid y de la Juventus de Turín, clubes como el Shanghái Port y el Beijing Guoan son favoritos ahora mismo.



El equipo de Shanghái (centro) no puede contar más con Hulk pero todavía tiene en el equipo al brasileño Oscar y al austriaco Marko Arnautovic.