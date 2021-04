Héctor Vargas: "Sabemos la superioridad económica de este equipo"

PORTLAND, ESTADOS UNIDOS.- Héctor Vargas, entrenador del Marathón, justificó la goleada de 5-0 contra el Portrand Timbers la débil infraestructura económica del club hondureño.



"Hay que reconocer los méritos de un equipo que ha invertido un montón de dinero en la calidad de jugadores que tiene. Sabemos la superioridad económica de este equipo y quedó reflejado en el marcador", fueron las primeras palabras de un Vargas desencajado por el abultado marcador.



La seguidía de partidos y el largo vuelo hacia Estados Unidos, también fue un tema que pasó factura según el entrenador argentino. "Esto uno lo toma de acuerdo a la competencia que tiene. El tema de cansancio que no te recuperaste del viaje. Ellos volaron el vuelo charter".



"Se refleja el cansancio, la impotencia de no poder convertir. Si buscar una opción en el marcador y no lo logras y después lo reflejas con tu aptitud. El gol te potencia y se ta hace sentir que el esfuerzo es en vano y luego estás cayendo en una situación que cuesta justificarlo. De esto se sale. Castillo y arriaga lesionado, el equipo ya estaba desgastado y los últimos 20 minutos fueron totalmente para el equipo local", lamentó Vargas en varias ocasiones las lesiones de sus jugadores en el primer tiempo.



Aunque Marathón inició con una imagen de querer ganar el partido en los Estados Unidos, el platenamiento táctico no fue el mejor." Si te superan tácticamente te marcan diferencia en los primeros minutos, en el fútbol tengo entendido los grades conocedores de esto como Bilardo decía que si se para mal el equipo los primeros 15 minutos, te van a desbordar y me van a generar situaciones de gol".





Finalmente, Héctor Vargas siguió lamentando las lesiones de Arriaga y Castillo durante la conferencia de prensa. "Vuelvo a repetir, la jugada de Castillo que fue mano a mano con el portero, no sé por qué no fue roja, la verdad que para nosotros es jugada fue determinante porque nos dejó lesionado uno de los jugadores que hizo el gol en Honduras y no expulsó al jugador de Portlad que tenía que salir expulsado".