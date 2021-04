Exjugador de la NFL mata a cinco personas y se suicida

CAROLINA DEL SUR, EE.UU.- El hombre que mató a tiros a cinco personas, incluyendo un prominente médico, en Carolina del Sur fue identificado como el exjugador de la NFL Phillip Adams, quien se suicidó el jueves por la mañana, dijo una fuente enterada de la investigación.



La fuente, que habló a condición de preservar el anonimato porque no estaba autorizada a declarar públicamente, dijo que los padres de Adams viven cerca de la casa del doctor en Rock Hill y que él había sido tratado por el doctor. La persona dijo que Phillips se suicidó después de la medianoche con una pistola calibre .45.



La policía dijo que los agentes buscaron durante horas antes de encontrar al sospechoso en una casa vecina.



Adams, de 33 años, jugó para varios equipos en la NFL, incluyendo los 49ers de San Francisco y los Falcons de Atlanta tras brillar en la Universidad Estatal de Carolina del Sur. Sufrió múltiples lesiones en su carrera, incluyendo conmociones cerebrales y una fractura de tobillo.



Rara vez desempeñándose como titular, Adams también formó parte de Nueva Inglaterra, Seattle, Oakland y los Jets de Nueva York, culminando su carrera con los Falcons en 2015.



Como novato al final de la temporada de 2010, Adams sufrió una grave lesión de tobillo que requirió una cirugía en la que le insertaron varios tornillos en la pierna. No volvió a jugar con los 49ers, siendo dado de baja previo a la temporada de 2011 y firmó con Nueva Inglaterra. No fue hasta 2013, con los Raiders, cuando pudo mantenerse en una nómina por la temporada completa.



El forense dijo que el doctor Robert Lesslie, de 70 años, y su esposa Barbara Lesslie, de 69, fueron declarados muertos en la escena, junto con sus nietos Adah Lesslie, de 9, y Noah Lesslie, de 5.



Un hombre que había estado trabajando en la casa, James Lewis, 38, fue hallado muerto afuera, y una sexta persona fue hospitalizada con heridas de bala, dijo el vocero policial Trent Faris.



Faris dijo que los agentes acudieron a la residencia de los Leslie, en el área de Rock Hill, el miércoles alrededor de las 4:45 pm .



Rock Hill es una ciudad en el extremo norte de Carolina del Sur, unos 40 kilómetros (25 millas) al suroeste de Charlotte, en Carolina del Norte.