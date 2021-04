Chirinos: "Dentro del campo se va demostrar de lo que somos capaces"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Convencido de que se puede ganar ante el América de Mexico esta noche en el Estadio Nacional, Michael Chirinos no ve hora la de que inicie el juego para demostrar su buen fútbol.



Horas antes de este trascendental encuentro, el habilidoso jugador ofreció una conferencia de prensa donde manifiesta que harán todo lo posible por dejar una buena imagen para Honduras.



¿Les preocupa el América?

La verdad es que hemos tenido una buena pretemporada. Hemos trabajado para enfrentar a grandes equipos y este no es la excepción. Estamos muy contentos por enfrentarlos, estamos muy motivados de que llegue el partido y demostrar de lo que somos capaces.



¿Se ven de menos ante el América?

Somos once contra once, dentro del campo se va a demostrar de lo que somos capaces, nosotros hemos tomado confinaza con los partidos anteriores que hemos hecho y nos ha llenado de mucha tranquilidad.



¿Cómo afrontar este equipo que ha dicho que no es ganancia jugar este torneo?

Para nosotros es muy importante el torneo, cada uno de mis compañeros están muy alegres y satisfechos con lo que hemos hecho y como te digo nos ha llenado de confianza los partidos jugados en torneos pasados. Lo que venga proponer América y lo que digan no es parte de nosotros, ellos tienen su derecho a opinar y decir lo que quieran sobre el torneo.



¿Cómo aprovecharán esta localía?

América tiene jugadores muy rápidos y tiene grandes jugadores con buen talento en cada una de las líneas. La verdad es que nosotros estamos motivados y hemos trabajado bien para afrontar a cada uno de los jugadores de ellos y en realidad será un partido dificil, pero estamos muy contentos porque estamos en el nacional nuevamente, estamos de local y hay que sacar una buena ventaja.