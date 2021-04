Italia permitirá público en los partidos de la Eurocopa

ITALIA, ROMA.- Italia está lista para recibir de vuelta a los aficionados en los estadios, justo a tiempo para los partidos de la Eurocopa que Roma albergará. Otros países todavía no han tomado una decisión al respecto.



El torneo, que fue postergado por la pandemia de coronavirus, se llevará a cabo en 12 ciudades de la misma cantidad de países, y la UEFA pidió a los distintos anfitriones que le informaran esta semana sobre sus planes para dejar que los aficionados asistan a los encuentros.



El ministro de Salud, Roberto Speranza, notificó el martes a la Federación Italiana de Fútbol que los hinchas podrán asistir a los cuatro partidos que se disputarán en el Estadio Olímpico de Roma, con base en el protocolo del Comité Técnico Científico.



“La disposición del gobierno italiano es un excelente resultado, lo cual es bueno para el país, no sólo para el fútbol”, dijo el presidente de la federación Gabriele Gravina.



Existe el riesgo de que las ciudades queden fuera de la lista de sedes si no pueden determinar si se permitirán hinchas en los estadios para junio. Anfitriones como Escocia, que albergará cuatro partidos en Glasgow, e Irlanda, que también recibirá cuatro duelos en Dublín, aún no han ofrecido tales garantías.



Mientras algunas partes de Europa están en medio de una tercera ola de casos de coronavirus, la ciudad de Múnich informó que ya ha enviado sus planes actualizados a la UEFA.



“Por supuesto que es posible y deseable que los aficionados puedan estar en el estadio para los cuatro partidos en Múnich”, comentaron el martes las autoridades locales.



Italia enfrentará a Turquía en Roma el 11 de junio, en el partido inaugural de la competición que fue postergada por un año debido a la pandemia. La selección italiana disputará otro par de partidos en el Olímpico, que también será escenario de un duelo de cuartos de final.



Los hinchas llevan un año sin permiso para ingresar a los estadios italianos, salvo un breve periodo al inicio de la actual temporada cuando se permitió la presencia de un máximo de 1.000 espectadores.



“Se ha enviado una señal clara de que estamos cerca de la recuperación y se lo haremos saber pronto a la UEFA”, enfatizó Gravina.

Londres

La ciudad que albergará la mayor cantidad de partidos es Londres, con siete encuentros en el estadio Wembley, incluidas las semifinales y la final. Wembley volverá a recibir aficionados este mes por primera vez en más de un año cuando se permita el ingreso de 4.000 hinchas a la semifinal de la Copa FA y de 8.000 a la final de la Copa de la Liga.



La final de la Copa FA contará con 21.000 personas en el graderío en mayo, gracias al éxito que ha tenido Inglaterra con su campaña de vacunación contra el coronavirus y en la reducción de las infecciones.



“Este es un importante primer paso para que los aficionados regresen, con el objetivo final de un estadio lleno, ojalá para la recta final de la Eurocopa masculina", comentó Mark Bullingham, director ejecutivo de la Asociación Inglesa de Fútbol.



En Escocia, no se ha fijado ninguna fecha para el regreso de los fanáticos a los estadios, pero la nación entregará unas propuestas preliminares a la UEFA esta semana. Escocia recibirá a República Checa y a Croacia en el Hampden Park.



La selección escocesa se clasificó a su primer torneo importante desde el Mundial de 1998.



“Estamos al tanto del plazo y si bien esta no es una decisión final para nosotros, estoy optimista de que los partidos aquí en Escocia se disputarán con la presencia de algunos espectadores, un número razonablemente bueno de espectadores en Hampden para ellos”, dijo el primer ministro Nicola Sturgeon. “Pero obviamente estas son discusiones, deliberaciones y decisiones que deberán ser tomadas por las autoridades competentes”.



Rusia ya ha confirmado que su estadio de San Petersburgo, que puede albergar incluso a 65.000 personas, podrá estar al 50% de su capacidad para los cuatro duelos. Dinamarca planea permitir el ingreso de hasta 12.000 para cada uno de los cuatro encuentros en el estadio Parken, con capacidad para 38.000 hinchas.



Un número similar podría asistir a los partidos de Rumania bajo los planes del gobierno para que el estadio nacional con 55.000 asientos de Bucarest esté a un tercio de su capacidad.



La UEFA también espera conservar a Baku, en Azerbaiyán; Budapest, en Hungría, y Amsterdam, en Holanda, como ciudades sede con permiso para la presencia de aficionados.