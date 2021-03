México enfrentará a Canadá por pasaje a Juegos Olímpicos

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- México enfrentará a Canadá y Estados Unidos a Honduras por las semifinales del torneo clasificatorio de fútbol a los Juegos Olímpicos de Tokio.



Los catrachos rescataron el jueves un empate de 1-1 ante los canadienses para terminar primeros del Grupo B del torneo preolímpico que se realiza en la ciudad de Guadalajara, en el occidente de México.



Derek Cornelius puso al frente a los canadienses a los 27 minutos con un remate de cabeza luego de un centro por la derecha y Denil Maldonado niveló, también con cabezazo a los 30, tras un servicio por izquierda en pelota detenida.



VEA: Lo que no viste en televisión de la clasificacion de Honduras a semifinales ante Canadá



Las selecciones de Honduras y Canadá terminaron con cinco puntos cada una, pero la diferencia de goles mandó al primer puesto al cuadro centroamericano.



Honduras va por su cuarto pase consecutivo a Juegos Olímpicos ante Estados Unidos, segundo puesto del Grupo A, que no acude a una cita olímpica desde Beijing 2008.



En esta categoría, los hondureños han sido dominantes en el área de la Concacaf y vienen de alcanzar las semifinales en los Olímpicos de Río 2016.



Canadá, que no avanza a unos Juegos Olímpicos desde Los Ángeles 1984, buscará dar una campanada ante los anfitriones, que dominaron la primera fase con tres triunfos en igual número de partidos.



México, medalla de oro en Londres 2012, no se pierde unos Olímpicos desde Beijing 2008.



Las semifinales se realizarán el domingo por la tarde. Los dos ganadores avanzan directo a Tokio.



Antes, en otro encuentro por el Grupo B, El Salvador superó 2-1 a Haití con un doblete de Joshua Pérez, pero el triunfo no le alcanzó para meterse a las semifinales.



Pérez marcó a los 19 y 45 minutos para los salvadoreños, que terminaron el torneo con cuatro puntos.



La Selecta requería un triunfo combinado con una derrota de Canadá u Honduras por más de cuatro anotaciones.



Haití cerró su participación con tres derrotas y al fondo del grupo.