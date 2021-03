Diego Rodríguez, el estudiante universitario que debutó con Honduras en el empate 1-1 ante Bielorrusia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Sueño con formar parte de la Selección Nacional", era la ilusión de Diego Fernando Rodríguez López que se dedicaba a la agricultura y ganadería en su natal Isopo, Santa Ana municipio de Francisco Morazán y ahora es actual jugador de Motagua.



Pese a que el sueño de varios futbolistas hondureños es llegar a jugar con Olimpia o con Motagua, Diego Rodríguez jugó con ambos equipos, pero su sueño no era ese; era jugar con la Selección de Honduras.



El 24 de marzo de 2021 es la fecha que Martínez no olvidará, pues su sueño fue hecho realidad: debutó con la Selección de Honduras en un empate 1-1 ante Bielorrusia, con un papel destacado del jugador de Motagua.



Rodríguez tiene 25 años y desde el 2013 jugaba con las reservas de Olimpia, pero hasta el 2018 logró jugar con el primer equipo y debutar en la Liga Nacional.



Luego pasó al Parrillas One de Segunda División donde solo estuvo una temporada; seguidamente en el 2019 inició un nuevo ciclo con Real de Minas.



El lateral izquierdo fue sorpresa cuando este 2021 fue fichado por el Motagua, equipo con el que ha encajado bien.



Sin embargo, la mayor sorpresa de Diego Rodríguez, fue cuando miró su nombre en el listado de convocados de la selección el pasado 18 de marzo: sueño cumplido.

Su vida

Diego Fernando Rodríguez es el penúltimo hijo de diez que tuvo el matrimonio conformado por la maestra María Felicita López Andino y don Luis Enrique Rodríguez Castro, agricultor.



Rodríguez es nativo de la Montaña de Isopo dentro del municipio de Santa Ana, Francisco Morazán.



El lateral izquierdo de niño vivió una mucha austeridad, eso lo motivó a mudarse a Tegucigalpa a estudiar y buscar un buen futuro para sacar adelante a su familiar: se dedicó al estudio y a ser futbolista.



"A los cinco años me vine la aldea El Tablón, un kilómetro después de UNITEC, aquí en Tegucigalpa. Yo me vengo porque mi hermano mayor le dijo a mi madre que me quería meter a las fuerzas básicas del Olimpia", dijo el futbolista a diario Diez.



"Fui un estudiante muy aplicado, siempre me ha gustado tratar de hacer las cosas de una mejor manera. En la montaña de Isopo saqué mi primer grado, luego en Tegucigalpa inicié el segundo grado en la Escuela Nemesia Portillo de la Aldea El Tablón, donde saqué el sexto grado" agregó.



Posteriormente, "ingresé a la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio donde saqué ciclo común, ya después ingresé IHER, un colegio a distancia por tema de tiempo para estudiar y jugar. Ahí saqué Bachillerato en Ciencias y Letras".



"Actualmente estoy en la Universidad Autónoma sacando la carrera de Educación Física. Me motiva el ejercicio y por eso lo hago, yo siempre quiero seguir ligado a este deporte y por eso me motivó sacar esa carrera", explicó el ahora jugador de la Selección.



