Jornada 10: día, hora y fecha de los juegos de la Liga Nacional  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Debido a los amistosos que Honduras jugará en la fecha FIFA ante Bielorrusia y Grecia el próximo 24 y 28 de marzo, la jornada 10 de la Liga Nacional se disputará hasta el próximo 3 de abril.



Sin embargo, este lapso servirá para que se jueguen partidos pendientes. El miércoles 24 el Real Sociedad recibirá a UPNFM en Tocoa y el domingo 28 se medirán en Tegucigalpa.



Asimismo, la Liga ya reprogramó otros partidos pendientes para el 7 de abril: Real Sociedad vs. Motagua en el Francisco Martínez y Platense vs. Real España en el Excélsior.



Al volver las emociones de la jornada 10 del torneo Clausura, donde ya el descenso y los clasificados empienzan a agarrar forma, este es el listado de encuentros que se disputarán:

Sábado 3 de abril

3:00 pm Marathón vs. Platense

5:00 pm UPNFM vs. Honduras Progreso

5:15 pm Vida vs. Real España

7:00 pm Motagua vs. Real de Minas



Domingo 4 de abril

7:00 pm Olimpia vs. Real Sociedad



