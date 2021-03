Lesión de LeBron James abre carrera para el MVP más disputado en la NBA 

LeBron James # 23 de Los Angeles Lakers reacciona a una aparente lesión durante el segundo período de un juego contra los Atlanta Hawks en el Staples Center el 20 de marzo. Foto: AFP.

Lakers superstar James collapsed to the Staples Center court in agony after a collision with Atlanta's Solomon Hill in the second quarter of the Hawks' 99-94 win. (Photo by Michael OWENS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)