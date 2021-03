Sampaoli sufre su primera derrota al frente del Marsella

PARÍS, FRANCIA.- Tras dos victorias en sus dos primeros partidos en el cargo, Jorge Sampaoli no superó el tercer obstáculo: el entrenador argentino sufrió su primera derrota como entrenador del Marsella al caer 3-0 en Niza, este sábado en la 30ª jornada de la Ligue 1.



Khéphren Thuram abrió el marcador de cabeza en el 35 y luego Amine Gouiri (74) y Alexis-Claude Maurice (90+1) sentenciaron en la segunda parte el triunfo del Niza.

Sampaoli llegó a Francia el pasado 2 de marzo y pudo debutar en el banquillo del Marsella ocho días después, con una victoria 1-0 sobre el Rennes, conseguida con un tanto en el minuto 88.



También de forma agónica llegó la victoria ante el Brest (3-1), con dos goles en los minutos finales (88 y 90+2), gracias a lo cual el Marsella, pese al sufrimiento, encadenaba dos victorias consecutivas por primera vez desde diciembre.



Pero el 'efecto Sampaoli' en los resultados no ha durado mucho más y después de esos dos triunfos como local se evaporó en el primer partido como visitante con el nuevo entrenador.



El Marsella se queda sexto pero ve cómo se le acerca en la tabla a apenas un punto el Rennes (7º), que en el otro partido de este sábado en la jornada francesa venció 3-1 en su desplazamiento a Metz, que baja al octavo lugar.



Florian Thauvin y Arkadiusz Milik combinaron mucho pero no encontraron una buena definición para sus jugadas.



El argentino Darío Benedetto sí que logró marcar para los marselleses, pero su tanto fue anulado por fuera de juego en el 86.



"Tenemos que hacerlo mejor si queremos ganar. Nuestra primera parte fue buena, pero nos faltaron los goles, aunque hicimos cosas para marcar. En la segunda mitad no estuvimos", lamentó el defensa español del Marsella Álvaro González en declaraciones a la televisión Canal Plus.

El Rennes reacciona con Genesio

Si las dudas vuelven al Marsella justo antes del parón por los partidos de selecciones nacionales, en el Rennes la tendencia es diferente y el equipo bretón, tras ganar 3-1 en Metz, ha encadenado dos partidos seguidos ganados con su nuevo entrenador, Bruno Genesio.



Una semana después del triunfo 1-0 sobre el Estrasburgo, el Rennes ganó esta vez con tantos de Jeremy Doku (17, Martin Terrier (37 de penal) y Sehrou Guirassy (88), mientras que Papa Ndiaga Yade (90) firmó el gol del honor del equipo de Lorena.

Con 2 a 0 para el Rennes fue expulsado Jeremy Doku, pero su equipo no perdió la tranquilidad y no sufrió en ningún momento.



"Estoy satisfecho por varias razones, por los tres puntos, por el contenido de la primera parte y por nuestro comportamiento cuando nos quedamos con diez. Lo único que lamento es haber recibido ese gol en el final del partido. Sabemos que hay que seguir concentrados una vez marcas", estimó Genesio, llegado al banquillo del Rennes a principios de este mes.