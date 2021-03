¡Increíble! Messi falla un penal que los pudo poner en ventaja ante PSG  

PARÍS, FRANCIA.- La estrella Lionel Messi erró un penal ante el París Saint Germain que pudo poner en ventaja al Barcelona en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

PSG está logrando el objetivo para clasificar a los cuartos de final de la Champions League al empatar 1-1 contra un desesperado cuadro culé que en el global cae 5-2.



VEA: Iker Casillas sorprende al comprar el famoso "Auto Fantástico"



Pese a que el Barcelona ataca, no logra concretar las acciones que podrían volver a vivir el capítulo de hace unos años atrás en un épica remontada.



Keylor Navas, del PSG, se convirtió en la estrella al atajar el tiro de once metro de la pulga, que notoriamente no pasa por su mejor momento en la institución que lo hizo estrella.



DE INTERÉS: Otra exhibición de Erling Haaland coloca al Dortmund en cuartos de final