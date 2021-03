Derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid de altos vuelos por la Liga

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid visita el domingo al Atlético de Madrid, líder liguero, en la 26ª jornada del campeonato, en un duelo en el que los blancos se juegan buena parte de sus opciones de triunfo final.



Los rojiblancos encabezan la clasificación con cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona (2º) y el Real Madrid (3º), ambos empatados a 53 unidades.



Una victoria permitiría a los merengues tener al alcance a los colchoneros, que también podrían quedar a solo dos puntos del Barça, si los azulgranas se imponen a Osasuna el sábado.



El equipo rojiblanco ha perdido algo de fuelle con un empate y una derrota en sus cuatro últimos encuentros ligueros, mientras el Real Madrid cortó con su empate 1-1 con la Real Sociedad el pasado fin de semana, una racha de cinco victorias oficiales.



"El domingo (contra el Atlético) nos jugamos mucho e intentaremos ganar el partido y meter presión", afirmaba el arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, tras el partido con la Real Sociedad.



- 'Podemos ganar' -

"Nos veo fuertes. No nos crean mucho peligro y podemos ganar allí el domingo", añadió.



El equipo merengue, que cuenta con una plétora de lesionados, podría recuperar para ese encuentro a su delantero Karim Benzema para intentar recuperar el gol que le falta.



Enfrente estará un Atlético al que una victoria daría un nuevo impulso de cara a intentar hacerse con el título liguero.



Diego Simeone también recuperará jugadores para este encuentro, entre ellos el lateral inglés Kieran Trippier, tras cumplir la sanción impuesta por su federación, y el extremo Yannick Carrasco, repuesto de sus molestias físicas.



"Tenemos la revancha de lo que fue la ida para poder demostrar que queremos seguir arriba en la Liga", aseguró el delantero uruguayo Luis Suárez, a los canales de LaLiga, recordando el 2-0 en contra cosechado en diciembre ante los merengues.



- El Barça atento -

Atento al resultado del partido estará también el Barça, al que un tropezón del Atlético también ayudaría en sus aspiraciones por el campeonato.



Animado tras clasificarse el miércoles para la final de la Copa del Rey, el Barça no tira la toalla por LaLiga.



"Estamos en una final muy importante. Esperemos ahora seguir en LaLiga. No vamos a dejar de creer en lo que hacemos", aseguró el portero azulgrana Marc André Ter Stegen a los medios de su club.