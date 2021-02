Betis vence al Cádiz del Choco Lozano y se lanza por puestos europeos

MADRID, ESPAÑA.- El Betis superó este domingo al Cádiz sin el hondureño Choco Lozano por la mínima en su estadio en un partido de la 25ª fecha de LaLiga y mantiene su aspiración de terminar la temporada en puestos europeos.



No fue hasta el final del partido que llegó el único tanto en el estadio gaditano. En el minuto 84, Juanmi Jiménez cabeceó a gol desde el punto de penal un magnífico centro de Emerson.



El conjunto verdiblanco adelantó con este triunfo al Villarreal, que juega más tarde contra el líder Atlético de Madrid, y es sexto con 39 puntos, dos más que el equipo amarillo y a dos de la Real Sociedad (5º).



No muy lejos del Betis aparece el Granada (8º). Luego de eliminar el jueves al Nápoles en los dieciseisavos de final de la Europa League, el cuadro nazarí se sobrepuso al cansancio y a las lesiones para inclinar por 2-1 a un Elche (19º) que se jugaba mucho.



El equipo ilicitano quería los tres puntos para escapar de los puestos de descenso y un Granada mermado era un rival vulnerable.



Sin embargo los andaluces plantaron cara y se adelantaron con una diana de Domingos Quina (31). Los alicantinos empataron poco después por medio del argentino Lucas Boyé (40) pero no lograron el segundo gol y finalmente fue el Granada, a través de Antonio Puertas (79), quien se llevó la victoria.



En el primer turno de este domingo, el Valladolid, que no gana en LaLiga desde el 2 de enero, estuvo cerca de dar la sorpresa en campo del Celta, gracias a un gol del chileno Fabián Orellana, pero el equipo local empató en el descuento (1-1).



Orellana había adelantado al Valladolid en el minuto 70, tras rematar un rechace del portero Rubén Blanco a disparo del israelí Shon Weissman, pero cuando quedaban segundos para consumarse el tiempo de descuento, el Celta pudo salvar el empate por medio del colombiano Jeison Murillo (90+4), al rematar con potencia una falta lejana lanzada por Iago Aspas.



Con este empate el Celta sigue en mitad de la tabla (10º), mientras que el Valladolid (17º) continúa su lucha por evitar el descenso.



Con 22 puntos, está empatado con Eibar (16º) y Alavés (18º), sacando uno de ventaja a Elche (19º) y dos a Huesca (20º), últimos clasificados.