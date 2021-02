Manchester United vs. Milan en 8vos de final de Liga Europa

NYON, SUIZA.- Manchester United se medirá con el Milan en los octavos de final de la Liga Europa, en un duelo de pesos pesados entre dos excampeones europeos, según determinó el sorteo el viernes.



Zlatan Ibrahimovic, hoy con el Milan, enfrentará así al club inglés en el que jugó dos temporadas y con el que ganó la Liga Europa del 2017.



Siete veces campeón de Europa, Milan nunca se adjudicó la Liga Europa ni su predecesora, la Copa UEFA. Es el único título continental que no ha conquistado.



Manchester United la ganó una vez.



“Es un partido digno de la Liga de Campones”, afirmó el técnico del Man United Ole Gunnar Solskjaer.



Los ingleses fueron a parar a la Liga Europa tras terminar terceros en su grupo en la Champions, detrás del París Saint Germain y de Leipzig. Milan no se calsifica a la Champions desde el 2014.



Los dos equipos figuran segundos en sus ligas nacionales, detrás de sus grandes rivales ciudadanos, Manchester City e Inter, y parecen encaminados a clasificarse para la Liga de Campeones del año que viene.



“Están mejorando y les ha ido muy bien esta temporada”, expresó Solskjaer, aludiendo al Milan.



Manchester hará de local en el partido de ida, el 11 de marzo, en que arrancarán todas las series. Las revanchas se jugarán el 18 de marzo.



Otro grande de Inglaterra, Arsenal, se topará con el Olympiakos griego, en cuyo estadio del Pireo acaba de eliminar al Benfica.



VEA: Marvin Chávez, el volante del Cedrito FC y la ilusión de Orocuina



En los restantes partidos, Tottenham jugará con el Dínamo de Zagreb, Ajax con el Young Boys suizo, Villarreal con el Dínamo de Kiev, Roma con el Shakhtar Donetsk ucraniano, Granada con el Molde noruego y los Rangers de Escocia con Slavia de Praga.



No está claro si se permitirá público en estos encuentros. Y tampoco se descarta que algunos equipos tengan que hacer de locales afuera de sus países por las restricciones asociadas con la pandemia del coronavirus.



Villarreal es dirigido por Unai Emery, quien conquistó este torneo tres veces seguidas con Sevilla, del 2014 al 2016, y llevó a Arsenal a la final en el 2019.



El técnico de Roma Paulo Fonseca, por otra parte, se las verá con un Shakhtar con el que se coronó campeón de Ucrania tres años seguidos antes de asumir la conducción del conjunto romano en el 2019.



Ucrania tiene dos equipos con vida, mientras que a Alemania, Francia, Portugal y Rusia no les queda ninguno.



La final está pautada para el 26 de mayo en Gdańsk, Polonia. El ganador se clasifica automáticamente para la próxima Champions League.