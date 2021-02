"La presión siempre existe para un entrenador del Barcelona", dice Koeman

BARCELONA, ESPAÑA.- El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró este viernes que "la presión siempre existe para un entrenador" azulgrana, en vísperas de un doble enfrentamiento contra el Sevilla en LaLiga y la Copa del Rey.



"Intentaremos ganar los dos partidos, mañana (sábado) es seguir con nuestra racha en el campeonato, sumar puntos y presionar a los de arriba", afirmó Koeman, en la rueda de prensa previa al encuentro de la 25ª jornada liguera.



Barcelona y Sevilla se juegan el tercer puesto del campeonato, antes de volver a enfrentarse el miércoles en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, en la que el Barça tiene que remontar un 2-0 en contra.



No obstante, Koeman no cree que estos cruciales encuentros suponga estar jugándose la temporada.



"Parece que somos sólo nosotros jugamos partidos importantes", dijo el técnico azulgrana, añadiendo que "la presión es para todos los equipos".



Koeman admitió, no obstante, que "la presión existe siempre para un entrenador del Barcelona, si no ganas siempre el culpable es el entrenador, lo acepto, llevo mucho tiempo en este deporte y siempre intento hacer el máximo".



A una semana de las elecciones a la presidencia del Barcelona, el próximo 7 de marzo, Koeman adelantó que no votará.



"Creo que no soy quien tiene que votar", afirmó, antes de precisar que "yo tengo que esperar, los socios decidirán y saldrá alguien, y a partir de ahí, entro yo, pero antes no".



Koeman, que hace unos días había pedido un paso adelante de los pesos pesados de la plantilla, precisó este viernes que la "responsabilidad" deber ser de todo el equipo.



"Desde el principio, los jugadores mayores han intentado tomar el mando, pero no pueden hacerlo solo, necesitan ayuda de los demás", explicó Koeman.



"El ejemplo más claro es Leo Messi, lleva 18 goles, los demás atacantes juntos llevan más o menos la misma cifra, no se puede pedir siempre a los mayores, también el resto del equipo debe tomar sus responsabilidades", afirmó el técnico azulgrana.



"En general, el que tiene que dar es el equipo entero", concluyó.