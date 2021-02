El sorprendente West Ham desafía la racha interminable del Manchester City

LONDRES, INGLATERRA.- El Manchester City (1º), al asalto de los cielos con sus 20 triunfos consecutivos contando todas las competiciones, recibe al sorprendente West Ham (4º), el sábado en la 26ª jornada de la Premier League.



Imparable en los últimos meses, el City tiene diez puntos de ventaja con el United, una renta que parece suficiente para recuperar el trono de la Premier, que le 'arrebató' el curso pasado el Liverpool.



El Manchester United, clasificado para octavos de la Europa League, donde se cruzará con el Milan, tendrán un duelo complicado en la cancha del Chelsea (5º), invicto desde que Thomas Tuchel sustituyó a Franck Lampard en el banquillo en enero.



El Leicester, tercero e igualado a puntos con el United, recibe el domingo al Arsenal (11º), vivo en la Europa League gracias a un gol in extremis de Pierre Emerick Aubameyang frente al Benfica (3-2).



En horas muy bajas, el Liverpool, sexto a 19 puntos del City, visita al colista Sheffield United.



Todo lo que no sea una victoria de los Reds supondría un verdadero paso en falso en el objetivo 'mínimo' de finalizar entre los cuatro primeros y lograr el pase a la Champions.



VEA: Marvin Chávez, el volante del Cedrito FC y la ilusión de Orocuina



El equipo dirigido por Jurgen Klopp no podrá contar con su capitán Jordan Henderson que fue operado con éxito de un aductor, informó el club este viernes.



Henderson estará de baja varias semanas. Su baja se une a las de los defensas Virgil van Dijk, Joe Gomez y Joel Matip, lo que explica el bajón del campeón de Europa en 2020.