Pedro Troglio a Cristian Maidana: "La confianza no se regala... Se gana"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "La confianza no se regala... Se gana", escribió Pedro Troglio tras que Cristian Maidana expresara que salía de Olimpia porque no tenía la confianza.



"Todo jugador necesita jugar y tener minutos en cancha. La confianza en un futbolista es fundamental para poder rendir dentro del campo”, manifestó en su carta de despedida "El Chaco", tras que se anunciara su salida del campeón hondureño.

"He sido profesional en todo sentido hasta los últimos días, como ahora, a pesar de lo que estoy viviendo familiarmente, no he dejado de entrenar ni de estar a disposición del cuerpo técnico dando lo mejor de mí", agregó.





Lo anterior provocó la reacción del técnico del Olimpia, a quien la mayoría de los aficionados blancos, que le respondieron en Twitter, le aprobaron su decisión.

Salida del club

El Olimpia comunicó la tarde de este jueves que el jugador Cristian "El Chaco" Maidana deja al equipo porque se va a jugar al fútbol de Chile.



"De común acuerdo con el jugador Cristian Maidana da por finalizado el vínculo contractual", informó la directiva blanca a través de un comunicado.

