Qatar y Australia se bajan de la Copa América

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Qatar y Australia no participarán de la próxima Copa América por problemas de calendario, confirmó el martes un dirigente de CONMEBOL.



Ambas selecciones habían sido invitadas a participar del certamen continental co-organizado por Argentina y Colombia entre el 11 de junio y el 10 de julio de este año.



Gonzalo Belloso, director de desarrollo de la CONMEBOL, señaló que la Confederación Asiática ha programado compromisos en las mismas fechas.



“No podrán venir”, dijo Belloso.



En un comunicado, la Asociación de Fútbol de Qatar detalló que la decisión de no jugar “se tomó después de que se demostrara que el calendario de partidos de la Copa América choca con las fechas de las eliminatorias de la Copa de Asia 2023 y el Mundial 2022”.



La FIFA reprogramó dichos compromisos para junio debido a la pandemia de coronavirus.



La Copa América debía disputarse en las mismas fechas de 2020 pero fue postergada para el año siguiente a causa del covid-19.



Ambas selecciones no serán reemplazadas en la Copa América. Los grupos y calendario se mantendrán tal cual como hasta ahora, según Belloso.



Australia integraba el Grupo A junto a Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. En tanto que Qatar iba a jugar en el B con Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú.



Las selecciones sudamericanas tendrán jornada libre el día que se suponía debían enfrentar a sus rivales asiáticos.



Belloso también indicó que la CONMEBOL trabaja para que los estadios del certamen puedan albergar hinchas en el 30% de su capacidad.



“La idea es que se pueda jugar con un porcentaje de público en los estadios, estamos pensando variantes de otras partes del mundo como vender entradas con PCR negativo (de los hinchas) o dar la posibilidad a las personas vacunadas, pedir certificados de vacuna”, detalló el dirigente.



Belloso aclaró que la última palabra la darán las autoridades sanitarias de los países anfitriones.