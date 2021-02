Luis Suárez: “El Barcelona me echó, me dijeron que no contaban conmigo”

MADRID, ESPAÑA.- El delantero uruguayo del Atlético de Madrid, Luis Suárez, concedió una entrevista a la revista France Football en donde lanzó polémicas declaraciones luego de su polémica salida del Barcelona el año pasado.

El “Pistolero” comenzó diciendo que lo que realmente le molestó es que le dijeran que “ya era mayor y que ya no podía jugar en el máximo nivel, estar a la altura de un gran equipo”.

Sin ningún rodeo, Suárez declaró: “El Barcelona me echó, me dijeron que ya no contaban conmigo. Otra cuestión es si todavía tienes un contrato plurianual y el club quiere venderte. Pero el club indicó que de todos modos ya no me tenían en cuenta. Simplemente ya no me querían. Merecía un cierto respeto”.

Ante esto, Suárez manifestó que no merecía salir del conjunto azulgrana, pues sus números eran muy buenos y además estaba en el cuadro histórico de los goleadores del club, a lo que añadió que en cada temporada marcaba alrededor de 20 goles, quedando solamente por detrás de su gran amigo Lionel Messi.

Llegada al Atlético

Luego de que Ronald Koeman le anunciara que no entraba en sus planes al frente del Barcelona, el uruguayo tenía claro que ya no era bien recibido en el conjunto catalán, por lo que a pesar de tener contrato tomó la decisión de marcharse.

“No iba a ser feliz donde la gente ya no me quería, pero este cambio (fichaje por el Atleti) fue bienvenido después de todo o vivido con el Barcelona y por las formas de la salida”, comenzó apuntando Suárez.

“Lucho” reconoció que no fue fácil tomar esa decisión, pues recordó que junto a su familia tenían seis años viviendo cómodamente en Barcelona, en donde tenían muchas amistades y una rutina similar en el día a día.

“Ahora mi familia siente que estoy feliz y eso es lo principal”, agregó Suárez.

¿Por qué eligió jugar en el Atlético?

A la pregunta de ¿por qué decidió marcharse al Atlético de Madrid?, Luis Suárez contundentemente respondió: “Me atraía jugar en el Atlético de Madrid, un clubambicioso, mucha gente todavía se pregunta porque elegí al Atlético”.

Actualmente, Suárez ha marcado 16 goles con los colchoneros en la actual temporada y es el pichichi de La Liga, superando a Lionel Messi.